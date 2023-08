– Mindig érdemes benézni! Nálunk nem üres az iskolatáska! – ezzel a mottóval várja augusztusban a balatonboglári Vörös és Társa Kft. papír-írószer áruház visszatérő és leendő vásárlóit. Alapításának az idén 30. évfordulóját ünneplő vállalkozás munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a tanévkezdéshez kapcsolódó bevásárlás szinte garantált élmény legyen. Sárga áras akció és ajándék: minden várakozást felülmúl a kínálat, kényelmes körülmények között böngészhetik a káprázatos felhozatalt a vevők.

– Izgalmakat hoz a nyár vége a családoknak, pláne azoknál, ahol a gyerekek most kezdik az iskolát – hallani az utóbbi napokban egyre sűrűbben. Táskák, írószerek és kiegészítők sora: nem olcsó mulatság a tanévindítás, érthető, hogy a többség nemcsak alacsony árakra, akciókra vadászik, hanem minél kedvezőbben és sorban állás nélkül akar túlesni a vásárláson. A 400 négyzetméteres balatonboglári áruház ehhez ideális feltételeket biztosít: bankkártyás fizetési lehetőség, klimatizált eladótér, ingyenes parkoló és vevőbarát nyitvatartási idő fogadja a betérőt, a helyi és környékbelieken kívül a Balaton-parton nyaralók közül is sokan felfedezték már az üzletházat.

Akik most Herlitz, Lizzy Card, netán Ars Una merevített falú dobozos iskolatáskát vásárolnak az első, illetve második osztályos kisdiákoknak, azok közel 2000 forint értékű ajándékcsomagot vihetnek haza. S két darab – nagyjából 1900 forint értékű – Pilot golyóstoll jár automatikusan annak, aki Heavy Tools, Puma, Dorko vagy Pulse hátizsákot kér. A magánvásárlók mellett önkormányzatokat, vállalkozásokat továbbá viszonteladókat is kiszolgálnak a balatonboglári üzletházban, ahol a cég saját, német importban behozott WEDO termékeit is forgalmazzák. Hosszan lehetne sorolni a kiváló ár-érték arányban kínált cikkeket, röviden legyen elég annyi: a titánbevonatú, nemesacél olló éppúgy fellelhető a felhozatalban, mint a filcek, a radírok, a tollak, a füzetek, a mappák és a ceruzák is. S valljuk be: a hallatlanul nagy kínálat miatt korántsem egyszerű mutatvány a választás, hiszen állandóan nagyjából 3000-féle terméket tartanak raktáron. S ha netán valakinek ez sem lenne elég, akkor egy csaknem 600 oldalas, több mint tízezer cikkszámot tartalmazó kiadványból rendelhet. S érdemes gyakran benézni a Vörös és Társa Kft. papír-írószer áruházba, mivel a sárga áras – akciós – termékekre extra engedményt adnak, s a napokban újabb ilyen árucikkek értékesítését kezdik el.

Vörös és Társa Kft.

8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u. 14.

+ 36-30/474-1853

www.vorospapir.hu