A tesztek során 16 márka (Al-KO, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Einhell, Fieldmann, Gardena, Greenworks, Husqvarna, Makita, Riwall, Ryobi, Stiga, Stihl, Toro, Worx) 24 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható akkumulátoros fűkaszáját próbálták ki, melyből 20 damilos, 4 pedig pengés vágófejjel rendelkezik.

A négy legfontosabb szempont, melyek mentén vizsgálták a gépeket:

milyen hatékonyan vágják a füvet?

mennyire praktikus a használatuk?

meddig bírja az akkumulátoruk és milyen gyorsan tölthető újra?

mennyire zajosak használat közben?

Mivel egy fűkasza sokféle feladat ellátására képes, és mindenki saját igényeinek megfelelően keresi az igazit, ezért a vizsgálatok során is többféle kihívás elé állították az egyes modelleket. Hiszen nem mindegy, hogy egy kis szegélyigazításra keressük a megfelelő segítséget, vagy rendszeresen szeretnénk megküzdeni a magas fűvel, gyommal. Ráadásul a terep jellege sem elhanyagolható szempont. Éppen ezért a tesztelt fűkaszákat bevetették szegélyek mentén függőlegese és vízszintes irányban is, fal (kerítés) és ösvény (út) mentén, végül pedig egy magas fűvel és gyomokkal borított területen is dolgoztak velük.

Az eredmények azt mutatják, hogy mindegyik terméknek megvan a maga erőssége és gyengesége. Ezért fontos, hogy előre meghatározzuk, hogy milyen területre és feladattípusra keresünk gépet. Általánosságban például az Einhell Agillo 18/200 GE-BC36/30 egy jónak mondható fűkasza, de ha kifejezetten sok a függőleges szegélyterület a területen, ahol dolgoznánk vele, esetleg ösvény/út mentén használnánk, akkor nem leszünk nyugodtak munka közben. Ezzel szemben falak/kerítések menti szegélyigazításra a legjobb választás. Ráadásul a magas fűvel és a gyomokkal is kifejezetten szépen megküzd.



Az akkus kaszák fő előnye abban rejlik, hogy jó ideig használhatók anélkül, hogy csatlakoztatni kellene őket a hálózathoz és a tápkábel nem gabalyodik a lábunkra, valamint a benzines verziók zajával sem kell kínlódnunk. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az akkumulátor kapacitása nem korlátlan, és a töltése időbe telik, ez néha akár több óráig is eltarthat. A Dewalt DCMST561NA mindössze 12 percig bírta a terhelést. A tesztelt termékek üzemideje egyébként egy töltéssel 12-50 perc között mozgott. Töltési idő tekintetében is nagy a szórás: 40-210 perc géptől függően. Egyes modellek ráadásul viszonylag nehéz akkumulátorral vannak felszerelve, ami jelentősen befolyásolja a készülék összsúlyát és a vele való manőverezést.

A tesztelt termékek átlagára 16 000 és 124 000 Ft között mozog. A legtöbb esetben ez nem tartalmazza az akkumulátor és a töltő árát, ezért ezt tartsuk észben a költségvetés tervezésénél. Az első helyezett Stihl termék 91 000 Ft-os átlagáron volt elérhető a tesztelés idején, míg a második helyen végzett fűkasza mindössze 33 000 Ft-os átlagáron kapható. Mindkét termék esetében külön meg kell vásárolnunk az akkumulátort és a töltőt.



A termékek részletes eredményei tovább böngészhetőek a Tudatos Vásárlók Egyesületének honlapján közétett teszteredményekben, ahol összesen 15 tesztelt szempont és 17 technikai paraméter alapján hasonlíthatóak össze.