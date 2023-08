Nem emelkednek a menzadíjak szeptembertől az általunk megkérdezett somogyi településeken. A legtöbb helyen idén év elején már módosítottak a díjakon, ezért is döntöttek úgy, hogy a szeptemberi tanévkezdéskor nem terhelik meg ismét a családok pénztárcáját.

Enyedi Csaba az egyik országos közétkeztetési cég, a Hungast csoport kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta: Somogyban Siófokon és környékén biztosítják a gyerekek napi étkezését a tanév során, melyért szeptembertől sem kell majd többet fizetniük a szülőknek. – Gyakorlatilag folyamatosan drágulnak az alapanyagok, ezért minden egyes nap egy komoly küzdelem a számunkra. Ennek ellenére nem szeretnénk árat emelni – hangsúlyozta Enyedi Csaba. A cég egyébként legutóbb idén januárban változtatott a menza díján.

Somogyjádon is a régi tarifát alkalmazzák majd szeptembertől. Lőrinczné Kiss Ilona a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, az iskolások szüleinek a napi háromszori étkezésért 830, az óvodásoknak 690 forintot kell fizetni a következő tanévben is. Azok akik csak ebédet szeretnének fogyasztani, azoktól 500 forintot kérnek el.

A balatonboglári önkormányzat a menzadíjakon nem változtatott idén. A városi konyhát azonban augusztus elsejétől egy kft. üzemelteti majd, akivel négyéves szerződést kötöttek. Mészáros Miklós a Balaton-parti település polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta, a cég bővíti majd a szolgáltatását. Korábban a nyugdíjasok csak egy ételt vásárolhattak, mostantól azonban „A” és „B” menü közül választhatnak. Marosi Gábor



Ebéd és uzsonna négyszázötvenért

A mezőcsokonyai fiatalok is ugyanannyiért ebédelhetnek majd a szeptemberi első tanítási napon, mint június végén. Biró Mónika, a mezőcsokonyai főzőkonyha élelmezésvezetője a Somogyi Hírlap kérdésére elmondta: tavasszal már emeltek árat és szerencsére nem indokolja most semmi, hogy ismét megtegyék. A mezőcsokonyai iskolások szüleitől a háromszori étkezésért tavasz óta a korábbi 354 helyett 450 forintot kérnek és ez az év második felében sem növekszik tovább. Ezért az összegért igyekeznek minőségi és változatos ételt biztosítani mindenkinek.

Biró Mónika hozzátette, az elmúlt hónapokban szerencsére nagyjából változatlan áron jutottak hozzá az alapanyagokhoz, ezért sem kell változtatniuk most az áraikon. – Sőt, bizonyos termékek olcsóbbak is lettek, mint az év első felében, ami egy kissé enyhít is a közétkeztetéssel foglalkozók nehéz helyzetén – tette hozzá.