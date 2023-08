Júliusban 100-zal kevesebb építőipari vállalkozás volt, mint az előző hónapban, derül ki az OPTEN adataiból. 2023 júniusában a KSH statisztikája az építőipari termelés 3,8%-os csökkenését regisztrálta az előző év azonos időszakához képest, miközben a termelői árak jelentős, 17,2%-os emelkedést mutattak. Az ágazat szereplői különösen az állami megrendelések közel 3 000 milliárd forintos csökkenését, valamint a lakásépítések 25%-os visszaesését tekintik kiemelten aggasztónak. A szakma szerint, a jelenlegi kihívásokra válaszul az építési vállalkozásoknak alapvető költségoptimalizálási intézkedéseket, köztük létszámleépítést kell fontolóra venniük.

A vállalkozások lassabban reagálnak a gazdasági változások dinamikájára, a cégtrendben (cégalapítás, cégmegszűnés) nem rögtön látható változás, mivel a bezárás nem az azonnali válasz a kihívásokra. Az építőipari feszültségek nem új keletűek, de ezek időnként nem mutatkoztak meg a számokban. Az adatok alapján márciusig az építőipari vállalkozások számának növekedése jellemezte a szektort, majd ezt követően mérsékelt csökkenésbe ment át, mely júniusra stagnálássá alakult. Júliusban viszont a vállalkozások száma több mint 100-zal csökkent, ami az ágazat jelentős trendváltozását jelzi.

„Az analízis egyszerűnek tűnhet: ha több vállalkozás megszűnik, mint amennyi újonnan alakul, természetesen csökken a cégszám. Azonban a mélyebb számadatok árulkodnak a szektor gazdasági kihívásairól. A vállalkozások megszűnésének aránya az elmúlt időszakban megnövekedett, júliusban is a 400-as szintet súrolta, mely tendencia márciustól érezhető az építőiparban. Ezzel szemben a cégalapítások aránya az idén már jelentősen visszaesett az elmúlt évekhez képest. Ha a gazdasági környezet nem változik, a szektorban további cégszámcsökkenés várható." – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

A vállalkozások több mint fele felszámolási eljárást követően szűnt meg, és ha hozzászámítjuk a kényszertörléssel megszűnteket, ezek a cégek képviselik a megszűnt vállalkozások 75%-át. Bár a végelszámolással megszűnt vállalkozások száma is közel százhoz ért, úgy tűnik, ezek az entitások nem halmoztak fel adósságot, így nem hagynak maguk mögött kockázatot.

A cégbírósági eljárásokon belül kiemelt jelentőséggel bírnak a vállalatok megszűntetését célzó eljárások, különösen a felszámolási és kényszertörlési folyamatok egy adott ágazatban. Ezen eljárások közötti szoros összefonódás oka, hogy sok kényszertörlési eljárás átmegy vagy át is válthat felszámolási folyamatba, melynek középpontjában a fennálló tartozások és az azok rendezésére szolgáló eszközök állnak.

Az újonnan indított felszámolási eljárások száma továbbra is magas, júliusban meghaladta a 400-at. Az idei évben eddig lefolytatott eljárások száma már majdnem másfélszer nagyobb a tavalyinál, és az előrejelzések szerint az év végére a tavalyi adat kétszeresét is elérheti. Ezt a jelentős növekedést főként a tavalyi és az azt megelőző évben tapasztalt magas kényszertörlési eljárások száma hajtja, melyek idén már több mint 80%-os arányban befolyásolják az új felszámolási eljárásokat. Ugyanakkor fontos és figyelemre méltó, hogy az új kényszertörlési eljárások száma továbbra is jelentős, bár várakozások szerint nem fogja elérni a tavalyi kiemelkedő szintet.

„Azt kérdezhetjük magunktól, hogy az előző évben tapasztalt cégszámnövekedés mennyire tükrözte a szektor valós gazdasági helyzetét. Ha kizárólag a cégszámra összpontosítunk, talán nem látható a teljes kép, azonban az új eljárások trendjei alapján már észrevehetők a szektorbeli kihívások, különösen a magas kényszertörlések és a gyorsan növekvő felszámolások számának fényében. Hacsak nem következik be valamilyen váratlan pozitív fordulat, a cégszám a közeljövőben vélhetően csökkeni fog.” – mondta Alföldi Csaba.

A szektorban működő egyéni vállalkozók száma továbbra is emelkedő pályán van, júliusban elérte az 85 ezer feletti számot. Ennek hátterében az áll, hogy a megszűnő vállalkozások száma viszonylag alacsony volt, és bár az új alapítások száma nem volt kiemelkedő, a hónap végéig szüneteltetett vállalkozások száma jelentős, majdnem 300-as növekedést mutatott, ezzel ismét meghaladva a 11 ezret.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) júliusra vonatkozó értéke az építőiparban országosan 16,18% volt. Vármegyei szinten nézve az Opten–CFI Vas, Tolna és Békés vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye produkálta.

*Újonnan indult eljárások