Mikor érdemes elkezdeni felkészülni a nyugdíjas éveinkre? Mikor jön el az a pont életünkben, mikor már nem elég néhány évre előre gondolkozni? Van egyáltalán megfelelő időpont? Minél előbb, annál jobb!

Az OTP Nyugdíjpénztár 2022-es és 2023-as adatait összevetve látszik, hogy az emberek többsége egyre tudatosabban gondol a nyugdíjas éveire. A Nyugdíjpénztár idén tovább tudta növelni mind taglétszámát, mind a tagi és munkáltatói befizetések összegét, valamint az igénybe vett adó-visszatérítések is 25 százalékkal növekedtek 2022 első félévéhez képest. 2023 első félévében 2022-höz képest több mint 13 százalékos bővülést láthatunk a befizetések tekintetében. A nehéz gazdasági körülmények ellenére az újonnan belépők száma is nőtt közel 8700 új fővel, aminek köszönhetően a Nyugdíjpénztár immár több, mint 261 ezer taggal rendelkezik. A demográfiai tényezőket vizsgálva megállapítható, hogy az új belépők esetén továbbra is a férfiak aránya a magasabb – az új tagok mintegy 51 százaléka férfi –, az átlag életkor pedig 38,9 év.

A főváros és vonzáskörzete, valamint a vidéki országrészek között jelentős a különbség. Budapest és Pest vármegye adja az új belépők 20,6, valamint 13,8 százalékát, míg vidékről jóval kevesebben csatlakoznak a Pénztárhoz.

A tagdíjbefizetések is növekedést mutatnak: 18 000 forintról 20 00 forintra emelkedett havonta a megtakarítások átlagos összege.

„Büszkeséggel tölt el, hogy minden kihívás és a kiszámíthatatlan, nehéz gazdasági helyzetben is jelentős növekedést tudtunk elérni. A számok azt mutatják, hogy egyre többen ismerik fel az öngondoskodás fontosságát és tudatosan készülnek a kiszámítható, biztonságos jövőre. Örömünkre szolgál, hogy sokan minket választanak, így szeretném megköszönni már meglévő és új tagjainknak is a bizalmat, mellyel megtisztelnek minket” – fűzte hozzá Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.