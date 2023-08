A tervek jelenleg is készülnek, amelyek várhatóan augusztus végére készülnek el, mondta el lapunknak Kósz Ágota, a fürdőt üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetője. – Amint a tervek megvannak, azokhoz a siófoki képviselő-testület jóváhagyását kérjük és ezt követően küldhetjük el őket véleményezésre az irányítóhatóságnak, ugyanis a felújításhoz pályázati forrás áll a rendelkezésünkre, mondta az ügyvezető.

A Területi- és Településfejlesztési Programból (TOP) nyert támogatást Siófok a leromlott állagú Galerius fürdő felújítására. A jelenlegi kalkuláció szerint 1,5 milliárd forintba fog kerülni a felújítás, amelyből 900 millió forintot a pályázat biztosít. – A fennálló 600 millió forintot saját forrásból kell megoldani, erre többféle lehetőség is felmerült mondta Kósz Ágota. – A finanszírozás megszerzéséig le tudjuk folytatni a közbeszerezési eljárást, a rekonstrukció pedig a becslések szerint mintegy 10 hónapot vesz majd igénybe, tette hozzá.

A felújítás után a gépészet, az uszodatechnika, valamint az élményfürdő elemek és a szaunavilág is megújul, de ezek mellett sokkal minőségibb szolgáltatásokat ígért a Balaton-parti Kft. ügyvezetője.

Két évvel ezelőtt számoltunk be róla, hogy a Galerius fürdőt főszezonban zárták be Siófokon miután egy szakértői tanulmány megállapította, hogy a nem megfelelő szellőzés miatt kezdett omlani a plafon a fürdőtérben és az használhatatlanná vált. A bezárás előtt is már csak a tanmedence és a szaunavilág működött a Galerius fürdőben. A létesítmény zárva tartása nem csak a turisták miatt probléma, hanem azért is, mert így kerülőútra jutott a siófoki gyerekek úszásoktatása. Tanuszoda nélkül maradtak, s így Tabra vagy Enyingre kell utazniuk a siófoki gyerekeknek.