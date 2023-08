Fortuna bűvöletében 1 órája

Hiába kerül többe a lottó, a tuti számokra továbbra is költenek a somogyiak

Szeptembertől az ötös, a hatos, valamint a Skandináv lottó alapjáték ára és a Joker alapdíja is egységesen 50 forinttal kerül majd többe. Az új díjszabás nagyobb összegű nyereményt is jelenthet a játékosok számára Somogyban is. Továbbra is óriási összeget tesznek meg a szerencsevadászok, a nemzeti lottótársaság 2022-ben 821 milliárd forint szerencsejáték-árbevételt és 25,9 milliárd forint adózott eredményt ért el.

Harsányi Miklós Harsányi Miklós

Fotó: Lang Róbert

– Van, aki az utolsó forintjait is eljátssza a szerencsejátékon – mondta Harsányi Ádám, a kaposvári Császár vendéglő és lottózó üzletvezetője. – Sokan gyorsan akarnak nagy pénzt nyerni és akadnak olyanok, akik 5-10 ezer forintot költenek erre hetente. Ám az sem ritka, hogy egyesek ennek a sokszorosát teszik fel szerencsejátékra. Az idősebbek általában ötös, hatos lottóval játszanak, a fiatalok többsége a Tipp Mixet vagy a V-sportot választja, a kaparós sorjegyet viszont a huszon­évesek éppúgy keresik, mint a hatvan felettiek. Hiába forgandó és drága is, folyton kihívjuk a szerencsénket.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra Időnként komolyabb összeg üti a szerencsések markát, volt, aki két éve egymillió forintot kapart a sorsjegyen a kaposvári lottózóban, de 300-400 ezer forintos nyeremények szinte havonta előfordulnak. A lottózó vezetője szerint kiegyensúlyozott a forgalom, még hónap vége felé is sűrűn jönnek a játékosok, akik abban bíznak, hogy épp azon a napon jönnek be a „tuti számok”. Harsányi Ádám azt mondta: már kitették az 50 forintos díj­emelésről a tájékoztatót, ám szerinte ez aligha veti vissza a játékkedvet. Sőt, még az is lehet, hogy a nagyobb nyereményösszeg tovább élénkíti az érdeklődést. A Szerencsejáték Zrt. kommunikáció lapunkkal közölte, szeptembertől változik az ötös, a hatos, valamint a Skandináv lottó alapjáték ára továbbá a Joker alapdíja is. A legnépszerűbb számsorsjátékok alapdíjai egységesen 50 forinttal kerülnek majd többe. Úgy vélik, az áremelkedés nem befolyásolja majd a forgalmat, hiszen ezzel egy időben minden nyereménykategóriában nagyobb összegű nyeremény érhető el. Például az ötöslottó esetében átlagosan 17 százalékkal fognak nőni a nyeremények, míg a fix nyeremények összege a Joker esetében közel ötödével emelkednek majd.

– Somogyban is az ötöslottót választják a leggyakrabban, de a többi számsorsjáték, a hatos lottó és az EuroJackpot is népszerű a vármegyében – közölte a zrt.

Csuha László

Fotó: Lang R. Csuha László vállalkozó: – Hiába drágul a játék, továbbra is megveszem majd az ötös és a hatos lottót. Nem viszem túlzásba, havonta egyszer, kétszer nagyjából 1000-1500 forintot költök el. Eddig elkerült a szerencse, másfél éve nagyjából tízezer forintot nyertem. Ennek ellenére kitartóan próbálkozom, talán egyszer eltalálom a nyerő számokat.

Kovács Csaba

Fotó: Lang R. Kovács Csaba vállalkozó: – Szinte mindig csak ötös lottót vásárolok. Régen volt egy hármas találatom, de nem volt óriási összeg, amit kaptam. Bár szeptembertől emelkedik a játék díja, de nehogy már ötven forint múljon az álomnyeremény... Havonta ezután is játszom majd néhányszor, s ki tudja, talán hamarosan sikerül jól beikszelni azt a néhány számot.

Füzi Tibor

Fotó: Lang R. Füzi Tibor kereskedő: – Aki szerencsés, pillanatok alatt hatalmas vagyont szerezhet, nyilván rengetegen ábrándoznak a telitalálatról. Több mint harminc éve lottózom, rendszerint az ötöst játszom meg. Egyszer 26 ezer forintot sikerült nyerni, de abból se házat, se autót nem vettem, de örültem. Folytatom a játékot, esélyt kell adni a szerencsének.



