Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében egy álom megvalósulására utalt, amely a projekt címében is megjelenik, azt nyomatékosítva: az álmok felülről jönnek, s ha valakik hisznek bennük, akkor azok valóra is válnak. Emberi szemmel láthatókká, s kézzel foghatókká. A péntek délutáni projektzárón kiemelte a TL-házak közösségépítő szerepét, és köszönetet mondott mindazoknak, akiknek része volt megvalósításukban.

Erdősi Gábor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) ellátottjogi referense a TL-házak történetéről szólt, hiszen a kezdetben nem volt egyértelmű az alternatív ellátási formát nyújtó lakóházak elfogadása, ugyanis élt még az előítélet: a fogyatékos embereknek állandó orvosi ellátásra van szükségük. Ma már azonban – javítva az ellátotti életminőséget –, az ország több mint száz településén találhatók TL-házak, melyek lakóit el- és befogadták a helyi közösségek.

Nábrádi Csilla, az SZGYF Somogy Vármegyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese a 2017-es kezdetekre emlékeztetett, amikor elindult a segesdi beruházás, melynek fő motivációja az volt, hogy a TL-házak révén megnő az ellátottak önrendelkezési szabadsága s kibontakoztathatják képességeiket. Mint mondta, a segesdi várdombon lévő templom melletti kolostorból való kiköltözés a 72, fogyatékkal élő lakó javát szolgálja a 220 négyzetméteres családi házakban. Működik egy modern, közösségalapú szolgáltatótér is, és egy speciális, fogyatékkal élő személyek szállítására is alkalmas kisbuszt is beszerezhettek a pályázat keretében.

Az ellátottak – akik büszkén mutatták szobájukat, valamint azt is, hogy mi mindent termeltek a kiskertjükben – és az intézmény munkatársai vidám zenés-táncos műsorszámokkal, több mesefeldolgozással készültek a projektzáróra, amelyen az ellátottak családtagjai, gyámok, társintézmények vezetői is részt vettek, és az időnként szemerkélő eső ellenére is olyan volt, mint egy óriási, derűs ölelés.

Harminc támogatott lakhatást biztosító ház létesült, az SZGYF mellett alapítvány és civil egyesület is fenntartó

Somogyban országos viszonylatban az elsők között, 2015-ben kezdődött TL-ház-építés, amely a berzencei Szeretet Szociális Otthonhoz kötődik. Az úgynevezett „kastélykiváltási program” patrónusa Jókai Anna, Kossuth-nagydíjas író volt, aki haláláig figyelemmel kísérte a fejleményeket. A berzencei beruházást újabb TL-házak építése követte Kéthelyen, Segesden, Somogyváron és Öreglakon.

A vármegyében az elmúlt években összesen harmin TL-ház létesült, amelyek 351 személy ellátását biztosítják. Az ellátottak között 231 fogyatékos és 120 pszichiátriai beteg van. A Berzencén, Kéthelyen, Segesden, Somogyváron és Öreglakon lévő TL-házak fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Balatonmáriafürdőn alapítvány, Kaposváron a Mozgáskorlátozottak Somogy Vármegyei Egyesülete működtet TL-házat.