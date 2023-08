Wang Qizhou, Xinchang polgármestere gratulált Kaposvárnak és elmondta azt is, hogy a kínai vállalat meghatározó szerepet tölt be a városuk életében. – Kína keleti tartományában működő cég tizenhat terméke a világban első a globális részesedét tekintve, több, mint 590 négyzetméternyi területen háromezer embernek adnak munkát – emelte ki a polgármester. Kaposváron 500 ezer darab okos irodai mozgató rendszert és 150 ezer egészségügyi eszközt fognak gyártani. Bízik benne, hogy a somogyi vármegyeszékhellyel több területen is együtt tudnak majd működni.



Megérkezett az első fecske az ipari parkba

– Ami a kaposvári polgárok gyarapodását segíti, az ünnep a mi közösségünk számára és ez a mai nap egy ilyen, hiszen kínai partnereink a mi érdekünkben fognak dolgozni – mondta el köszöntőjében Szita Károly, Kaposvár polgármester. Hozzátette: a város célja, hogy mindenki dolgozhasson versenyképes fizetésért a város és térségében. – A 21. század újraiparosítási programját indítottuk el két fő ágazatban az élelmiszeriparban és a gépiparban, több ipari parkot építettünk és folytatjuk is még – emelte ki Szita Károly. Megjegyezte: az északi park első fecskéje a kínai vállalat, tíz hektáron készülhet el a beruházásuk. – Európán belül Kaposváron épül a vállalat legnagyobb gyára és minden segítséget megadunk ahhoz, hogy 2024 év végére a szalagot átvághassuk itt – mondta el a polgármester. Biztosította Xinchang vezetőjét, hogy a jövőben több területen szeretnének szoros együttműködést a 420 ezer lakosú kínai várossal.