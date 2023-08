A gazdász­élet szépségeinek megismertetését és a mezőgazdaság szereplőinek kiemelését helyezi fókuszba díjkiírásaival az Agrotrend Csoport. A nemes célt szolgálja a hetedik alkalommal meghirdetett Magyarország Legszebb Birtoka-díj. A díjátadó gálának az előző évben díjazott gazdaság ad otthont, így az Etyeki Kúria látta vendégül a gála résztvevőit. A gálaestet Mátrai Zoltán főszervező nyitotta meg, majd Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, Gál Beáta, a VOSZ kommunikációs igazgatója, valamint Nagy István agrárminiszter és Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnöke mondott köszöntőt.

Két somogyi vállalkozás is szerepelt a díjazottak között. Magyarország Legszebb Fiatal Gazda Birtoka és a közönségdíj második helyezettje a Bodrogi Birtok lett és a Magyarország Legszebb Precíziós Gazdálkodó Birtoka, valamint a Erste Bank különdíját a Lagroland Kft. kapta. A vállalatot 2006 szeptemberében alapította Lassu Béla.

– Segesd környékén kukoricával kezdtük a termesztést. Most a klímaváltozásra reagálva öt növényt, repcét, búzát, kukoricát, napraforgót és cirokot termesztünk, – mondta el Lassu Béla, Lagroland Kft. ügyvezetője. A cirok vitaminokban, nyomelemekben gazdag és a gabonafélékre allergiások is fogyaszthatják, a tápláléklánc alapja tud lenni mind az emberi, mind az állati táplálkozásban. Fontos számukra a környezetvédelem, az új naperőmű az egész székhely teljes elektromos ellátását biztosítja, valamint utcaseprő gépük is napelemmel működik, valamint szerves trágyát használnak.

Fotó: Czerkl Gábor

Bodrogi Vazul 13 évesen kezdett el gazdálkodni nagypapája és édesapja mellett. – Sosem köteleztek rá, de nagy szerelem lett a gazdálkodás, húsz hektáron foglalkozunk karácsonyfa, körte, alma és szántóföldi növények termesztésével – tette hozzá a fiatal gazdálkodó. Megjegyezte: először vett részt az országos versenyen és nagy meglepetés volt számára a jelölés. – Nagyon örültem az elismerésnek, a jövőben szeretném birtokunkat még szebbé tenni és terveim között szerepel apartman kialakítása, ahol saját és helyi termelők finomságait is megkóstolhatnák az érdeklődők, mellette pedig felfedezhetnék Csurgó és környékének látnivalóit – mondta el a fiatal gazdálkodó.