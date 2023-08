Eleve számos előnye van a kártyás vásárlásnak a készpénzes fizetéssel szemben, most pedig újabb érv szól az előbbi mellett a K&H mostani szezonban elérhető megoldásának köszönhetően. Visszatérítést kapnak a „kártyázók”. A pénzintézet ügyfeleinek, akik augusztus 1. és szeptember 30. között külföldön fizetnek kártyával, nem kell törődniük a devizakonverzió költségével, ezt ugyanis – legfeljebb 5000 forintig – a K&H október 31-ig visszaadja minden érintetteknek.



„Ezzel a lépéssel szeretnék arra ösztönözni a nyaralókat, hogy bátran használják külföldön is K&H-s bankkártyájukat vagy az okoseszközös megoldásainkat, így a Google Payt, az Apple Payt, a Garmin Payt vagy a Xiaomi Payt. A visszatérítés automatikusan minden érintettnek jár, nem kell hozzá semmilyen igénylést vagy kérelmet benyújtani” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője. Hozzátette, a kedvezmény a külföldi vásárlásokra vonatkozik, devizakonverzióval járó netes, online tranzakciókra, megrendelésekre, például Spotify- vagy YouTube-előfizetésre nem.



A K&H kedvezményének köszönhetően az elektronikus fizetés kézenfekvő választás. Így ugyanis nem kell sorban állni a pénzváltóknál, amelyek költséget számíthatnak fel. A K&H-s kártyákkal történő külföldi vásárlás kényelmesebb és teljesen ingyenes, a kedvezményhez nem kell tenni semmi kivételeset. Ezzel szemben más szolgáltató kártyájával történő fizetés esetében a vásárlások előtt szükség van külön „pénzfeltöltésre”, valamint a saját számlák közötti devizaváltásra, azaz konverziós átvezetésre. „A K&H-s kártyát vagy okoseszközös megoldást elég csak elővenni a fizetésnél. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy a belföldön költségmentes kártyás vásárláshoz hasonlóan a külföldi fizetések is ingyenessé válnak a szóban forgó időszakban. A kártyás fizetések mellett az ATM-es készpénzfelvételekre is vonatkozik majd a devizakonverziós kedvezmény, ám ezzel együtt is érdemesebb az elektronikus fizetést választani” – tette hozzá a szakember.