Spagettit készítek a kislányomnak, két csomag alapport vettem a mártáshoz, s ezt a kört egy ötszázasból megúsztam

– mondta szerdán egy 32 éves nő az egyik kaposvári belvárosi üzletben. – A hivatalos összehasonlító táblázatot is átnéztem, jó néhány termék ára olcsóbb, de azért egy hétvégi bevásárlás igen sokba kerül.

Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője elmondta: húsz termékcsoportnál augusztus elsejétől hétről hétre 15 százalékos akciót biztosítanak a vásárlóknak, míg a korábbi árstopos élelmiszerek közül egyes cikkeket szeptember 30-ig a beszerzési ár plusz áfáért értékesítik. A beszállítók állapítják meg az árakat, s ezenfelül saját akciót is hirdet a somogyi vállalat. Boltjaikban vannak olyan árucikkek, amelyek ára nőtt, így egy kiló kristálycukor 259 forint helyett 519 forintba kerül, s a 219 forintos csirke far-hát kilója 315 forintra emelkedett. Számos termék ára ugyanakkora jóval barátságosabb, mint amennyi néhány hete volt. Az egyik UHT-tej litere július közepén még 372 volt, most ugyanaz 241 forintért található a polcon.

Az egyik 250 grammos kávé ára 1249 forintról 999 forintra csökkent. S azok is jobban járnak, akik most vásárolnak cérnametéltet. A 200 grammos csomagja 515 forint helyett 495 forint, a tojásnál hétfőtől nagyjából kilencszázalékos árcsökkenést tapasztalhatnak a vásárlók. A 10 darabos, M-es változatot 750 forint helyett 683 forintért adjuk. A fehér kenyér kilója 635–769 forint között változik, az ár alapvetően a beszállítóktól függ, a túró vagy tejföl ára lényegében stagnál.

Meggondolja az ember, miből mit tud főzni otthon. Most különösen nagy luxus a pazarlás.



Hatta József szerint egyes élelmiszerek ára tovább csökkenthet, ám a folyamatot alapvetően befolyásolhatja az újabb gázolajdrágulás, illetve ha az útdíjak emelkednek.

Gulyás Árpád, a Csurgói Coop Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: sokszor a kiskereskedelmen csattan az ostor. A termelők és a nagykereskedelem fontos szereplői az árképzési láncnak. Üzleteikben bizonyos cikkek ára nőtt az utóbbi hetekben, másokért viszont kevesebbet fizetnek a vásárlók. A trappista sajt kilója másfél hónapon belül 2900 forintról csaknem 2500 forintra mérséklődött, a 1,5 százalékos tej 390 forinttal szemben most 254 forint.