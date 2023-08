Jelentősen drágultak az elmúlt évben a tanszerek Baranya vármegyében, így Szigetváron is. Augusztus elejétől ellepték az üzletek polcait a tanszerek: mappák, írólapok és színes ceruzák. Az üzletek pedig akciókkal igyekeznek becsábítani a szülőket, de a tanévkezdés még így is egyre drágább. A néhány éve még elérhető 50-60 forintos füzet már a múlt, idén a legolcsóbb is inkább 150-200 forintért kapható, de vannak jobb lapminőségű füzetek is, 6-700 forintért. Ráadásul ezek mellett torna felszerelésre is kell költeni, amelyből a tornazsák jelenleg 15-20 ezer forint alatt nem nagyon kapható, s a tornacipők ára is eléri a 3 ezer forintot. Így könnyen kiszámolható a tanévkezdés kiadásai felérnek egy kisebb nyaralás költségeivel.