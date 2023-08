A Rossmann Magyarország közel 3 ezer óvodai nevelést is folytató intézmény számára ajánlott fel egy-egy példányt Dirk Rossmann, a Rossmann alapító-tulajdonosának első mesekönyvéből. A könyv kifejezetten a legkisebb korosztály számára készült, hogy útmutatóul szolgáljon a fenntartható életmódhoz. A Tintoretto és barátai című edukációs mese olyan témákra hívja fel a figyelmet, mint a fenntarthatóság, a környezetvédelem vagy a klímaváltozás, amelyek a vállalat számára is kiemelten fontos területek.

„Úgy gondoljuk, hogy ezekkel a témákkal célszerű minél korábban, akár már óvodás korban, az életkoruknak megfelelő formában megismertetni a gyerekeket, hiszen a legkisebbek edukációjával sokat tehetünk egy fenntarthatóbb jövőért” – emelte ki Flórián László, a Rossmann ügyvezető igazgatója.

Mesék a környezetvédelemről

A könyv karakterein keresztül a gyerekek megtapasztalhatják, hogyan válhatnak ők maguk is felelős fogyasztóvá, és milyen lépéseket tehetnek a hétköznapokban a környezetvédelemért. A német bestsellerszerző első gyerekkönyvét Nádori Lídia fordította magyarra, a meséket pedig Pásztohy Panka illusztrációi egészítik ki.

„Bízunk benne, hogy a mese öröme mellett a gyerekek a nevelőkkel közösen beszélgetnek is a könyvben feldolgozott témákról, hiszen a mű célja, hogy fejlessze a kicsik empátiáját és már kiskortól kezdve beléjük ültesse a tudatosságot, amely elengedhetetlen a jövő generációinak jólétéhez” – tette hozzá Németh Kornél, a Rossmann ügyvezető igazgatója.

Rajzpályázat a legkisebbeknek

A könyvhöz kapcsolódóan a Rossmann egy rajzpályázatot is hirdetett, „Légy zöld szuperhős!” címmel, amely keretében arra kéri a 3-14 év közötti gyerekeket, hogy rajzokkal mutassák meg, hogyan lehet óvni a környezetet, és mit tesznek ők maguk a környezetvédelemért. Az idén 30 éves Rossmann 30 nyereménnyel jutalmazza a legjobb alkotásokat: a gyerekek a nyíregyházi Sóstó-Zoo Ócenáriumba, a Fővárosi Állat-és Növénykertbe és a Tropicarium cápás állatkertjébe nyerhetnek családi belépőt.

Emellett minden nyertes megkapja a Tintoretto és barátai egy példányát, továbbá egy festő-színező rajzkészlettel és egy saját márkás ajándékcsomaggal is gazdagodhat. Ráadásként a nyertes rajzokat a Rossmann az online magazinjában is megjelenteti. A pályázatokat a https://rajzpalyazat.rossmann.hu/ oldalon várják 2023. augusztus 1-31. között.