Az élelmiszer-áruházláncok vásárlóit kedden már nem izgatta túlságosan az ársapka vége. Aki akart, feltankolt néhány napja, de sehol sem csupaszították le teljesen a polcokat. – Nem is vettem észre, hogy már nincs árstop, pedig mindig szoktuk figyelni – mondta Nyulász Lászlóné, aki éppen az autójába pakolt. – Hetente egyszer tartunk nagybevásárlást, de árcsökkenést még nem érzékeltünk.

– Azért csodálkozunk a blokkunkon, és tanulmányozzuk most ilyen műgonddal, mert váratlanul sokat fizettünk – jegyezte meg Horváthné Szabó Lívia. – Most tartós termékeket is vettünk, biztosan az dobta meg a számlát. Hogy mi lesz a mostani intézkedések hatása, azt majd az idő dönti el.

– Nem igazán vettünk észre jelentős különbséget, csak azt, hogy a kristálycukor ára emelkedett az árstop után – mondta Farkas Lászlóné. – Nem gondolom, hogy ettől számottevően változna bármi.

– Helyeslem a kötelező leárazásokat, mert elég sokat hagyunk ott a kasszánál – ismerte el a somogyaszalói Papp Józsefné. – Muszáj a bevásárlásra naponta költeni, nagy a család...

Másfél éven át volt 229 forint körül a csirkefahát kilója, kedd reggel 299 forint közelébe nőtt az ára, de volt multi, ahol 385 forintért kínálták. A húsáruk nem lőttek ki az árstop múltán, csak minimális emelkedést lehetett tapasztalni, a boltok szemlátomást igyekeztek tartani az eddigi árakat, sőt akciókba is bele lehet futni.

Ami szembetűnő volt, hogy az eddigi ár­stopos húsból keddre mindenütt alaposan feltöltötték a készletet.

Fotó: Lang Róbert

Az olaj és a tojás ára a legtöbb helyen valóban csökkent, ahogyan a szakértők jósolták, hiszen relatíve magasabb értéken fagyasztották be az áraikat. Az újkrumpli ára mintha be lenne betonozva, meg sem rengette a változás, sőt néhol jelentős akciókba is belefuthattunk. A liszt ára is hullámzik, de ez néhány tíz forintot jelent.

A kristálycukor ára azonban néhol a duplájára nőtt, mert az árstopos kilónkénti 229 helyett 513 forinttal is találkoztunk.

Ez volt a legkirívóbb áremelkedés az árstop eltörlése után, a többi termék esetében áruházanként minimális különbségekkel módosult az árszabás.

A kormány is megszólalt, az árstopok végével a kötelező bolti akciózás mértékét 10-ről 15 százalékra növelték, sőt ki is bővítették az érintett élelmiszerek körét. Az üzletek még két hónapig a beszerzési áron vagy az alatt kötelesek árulni az egykori árstopos élelmiszereket. Hatta József, a Kapos COOP vezetője elmondta, hogy szeptember 31-ig a beszerzési ár plusz áfa értéken adják a volt árstopos élelmiszereket, tehát gyakorlatilag a beszállítók szabják meg majd az árakat. A 15 százalékos akciózásba náluk a lisztet és a tejet vonták be a volt árstopos termékek közül.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója bizakodó, szerinte az árstopok után a vásárlók inkább árcsökkenést tapasztalhatnak majd. Az agrárszakértők a nyersanyagok árának újabb mérséklődését prognosztizálják, mert a világpiacon csökken a gabona, az olajos magvak és a húsok ára. A LIDL közleményében az infláció miatt növekvő bevételekről, de csökkenő nyereségről számolt be. Szerintük tavaly az árstopok 19 milliárd forint, míg a duplájára emelt különadó 36,9 milliárd forint többletköltséget jelentett számukra.

Termék SPAR LIDL TESCO ALDI július 31. délután augusztus 1. délelőtt július 31. délután augusztus 1. délelőtt július 31. délután augusztus 1. délelőtt július 31. délután augusztus 1. délelőtt csirkefarhát (Ft/kg) 229 268 229 299 229 219 299 385 csirkemellfilé (Ft/kg) 1199 1998 1499 1499 1798 1399 1799 1199 sertéscomb (Ft/kg) 1659 1659 1149 1299 elfogyott 1299 999 2039 étolaj (Ft/l) 535 428 535 499 549 616 579 745 tojás (Ft/10 db) 629 531 680 515 679 635 679 555 tej, 2,8% zst(Ft/l) 329 329 209 329 329 269 219 309 búzaliszt (Ft/kg) 219 140 149 149 249 177 149 175 kristálycukor (Ft/kg) 259 398 229 229 229 513 239 465 burgonya (Ft/kg) 389 389 389 194(akció) 389 359 499 365

Fotó: Lang Róbert