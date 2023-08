Mire adtam meghatalmazást?

Meghatalmazás írása előtt az első teendőnk az, hogy átgondoljuk mi az, amit ezzel a nyilatkozattal el szeretnénk érni. Hogy könnyebb legyen átgondolni íme néhány segítő kérdés:

Egyszeri konkrét ügy intézését bízom a segítőmre?

Ügyeim ideiglenes intézésével több embert szeretnék megbízni?

Az ügyem intézése kapcsán megbízom a meghatalmazottamban? A feladatra alkalmas embert választottam?

A meghatalmazottam elfogadja a felkérést? Jelen lesz a szükséges időszakban?

Hosszabb távon szükségem lesz segítségre ezért a megbízottamnak általános meghatalmazást adnék?

A meghatalmazott hozhat a nevemben döntést?

A segítőm ismer minden szükséges elérhetőségemet?

Ha ezeket is leírjuk, valóban nyugodt lehetek:

Pontosan, részletesen fogalmazzuk meg mire adunk meghatalmazást. Célszerű a dokumentum írása előtt, de legkésőbb a véglegesítést megelőzően egyeztetni a felkért személlyel, hogy meggyőződjünk róla valóban alkalmas embert bízunk-e meg az adott ügy intézésével.

A nyilatkozat érvényességi ideje adott dátumhoz vagy adott feladat elvégzéséhez is köthető. Gondoljuk át melyek azok a lépések, ahol esetleg hibák merülhetnek fel a feladat végrehajtása során. Ilyen lehet egy megváltozott ügymenet vagy elhúzódó ügyintézés. Ilyen esetekben is tisztázzuk a meghatalmazott teendőit.

Ha nem csupán fizikai távolság akadályoz bennünket hivatalos ügyeink intézésében, hanem egyéb elfoglaltság, vagy egészségügyi állapotunk nem teszi lehetővé, hogy távolról becsatlakozzunk a feladataink bonyolításába, akkor érdemes átgondolnunk azt is, hogy a meghatalmazott dönthet-e helyettünk. Ez egy bizalmi feladatkör, melynek a jogát bármikor, indoklás nélkül visszavehetjük. Ám belátható, hogy a meghatalmazás visszavonása is épp úgy a személyes figyelmünket igényli, mint azok az ügyeink melyeket meghatalmazott által szeretnénk intézni. Bizonyos egészségügyi körülmények között például egy műtétet követő gyógyulási időszak alatt, vagy egy távoli utazás alkalmával, ahonnan talán telefonálni is nehézkes lehet, nem lesz se lehetőségünk, se gondolatunk ennek mérlegelésére. Ezért még az esemény bekövetkezte előtt kell eldöntenünk, hogy a meghatalmazottunknak teljeskörű vagy részleges felhatalmazást adunk-e ügyeink intézésében. A teljeskörű kifejezés talán aggasztó lehet, ezért részletezés nélkül megjegyezzük, hogy néhány jogi ügymenet kapcsán a jogszabály nem engedi meg, hogy meghatalmazott járjon el helyettünk, azokat csak személyesen intézhetjük.

Milyen esetekben kérjük a meghatalmazottat, hogy tájékoztasson minket? A hivatalos szervek haladásukról automatikusan fognak küldeni tájékoztatást a mi elérhetőségünkre is. Azonban, ha azt a meghatalmazás ideje alatt tudjuk, hogy nem fogjuk tudni elolvasni, akkor ebben is érdemes a meghatalmazott segítségére támaszkodnunk. Rögzítsük a dokumentumban, hogy mely események alakalmával és milyen felületen kérünk tőle tájékoztatást.

A meghatalmazás alapossága jelenti a biztonságot ügyeink intézésében. Ezért általános vagy hosszabb idejű meghatalmazás esetén részletes meghatalmazást célszerű írni. A Szerzi oldalán előkészített, személyre szabható, ingyenes meghatalmazás generálható. Bármilyen témában, vagy okból kifolyólag szeretnénk jogi nyilatkozatot tenni, az oldal biztosan fog tudni segíteni.