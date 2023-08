Árváltozások 1 órája

Olcsóbb lett a tej, de a sajt és a túró ára nem csökken tovább

A múlt hónapban is tovább folytatódott az általános árcsökkenés a tej termékpályán, amely a tavaly év végi, de még az egy évvel ezelőtti árakhoz képest is kifejezetten alacsony szinteket jelent. A kaposvári tejüzemben naponta 180 ezer liter tejet dolgoznak fel, a napi kiszállításokon kívül már a szeptemberben kezdődő iskolatej programra is felkészültek.

Fotó: Móricz Sabján Simon

– A mostani tej­ár- csúcs 2022 decemberében tetőzött, azóta folyamatos csökkenés figyelhető meg a piacon – mondta el a Sonline.hu érdeklődésére Szommer Gábor, a Tej Terméktanács elnökségi tagja, aki egyben a kaposvári tejüzem kereskedelmi vezetője. – Január és június között nagyjából 15-20 százalékkal esett vissza a tej, a túró és a tejföl fogyasztói ára is, az egyik legszembetűnőbb változás a trappista sajtnál figyelhető meg. Egyes gyártóknál 25 százalék, sőt, volt, ahol a 30 százalékot is meghaladta az árcsökkenés. Így a sajt kilónkénti ára a korábbi nagyjából 3 900–4 000 forintról 2 700 forintra esett vissza. A csökkenés júliusban tovább folytatódott. A kaposvári tejüzem is lépést tartott a piaci változással. A tejfölnél az utóbbi időben közel 14 százalékos ár­esés volt, a túrónál csaknem 17, a joghurtok esetében 15 százaléknyi ármérséklődést mutattak ki. Szommer Gábor további számottevő csökkenésre nem számít, szeptemberben stagnálás várható a tej és tejtermékeknél. Kiemelte: a tejfeldolgozást, az élelmiszergyártást számos költség befolyásolja, az alapanyagon kívül a bér, a szállítás és az egyéb díjak, ami kihat a késztermék árára. A költségeket az is növelte, hogy a termeléshez nélkülözhetetlen tisztító és fertőtlenítőszerek ára az egekbe szökött, az egyik alapcikk egy éven belül több mint 300 százalékkal drágult. – Az innovációt, a műszaki fejlesztést az idén is tovább folytattuk, október elsején öt új vegán termékkel lépünk a piacra – hangsúlyozta a kereskedelmi vezető. – Natúr és medvehagymás szendvics­krémet, illetve kétfajta ízesítésű krémdesszertet is gyártunk majd. A termékfejlesztésre csaknem 30 millió forintot fordítottunk, és a tervek szerint több helyen kóstoltatókat szervezünk. Négy vármegye iskoláinak szállítanak A kaposvári tejüzem Somogy, Tolna, Baranya és Zala déli részére is szállít iskolatejet. Az első szállítmányt szeptember 4-én indítják útnak, s a dél-dunántúli régióban csaknem 48 ezer általános iskolás gyermek kap majd rendszeresen tejet, sajtot és joghurtot. A cég szerződése a tanév végéig szól, s már több mint tíz éve vesznek részt az iskolatej programban.

