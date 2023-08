A júniusi eperszüretet követően Csökölyben több termelő is megtrágyázta a területet, új bakhátat alakított ki és július elején friss palántákat ültettek a területre. – Évek óta meghagyjuk az új palántákon megjelenő virágokat, hogy legyen még termés így augusztus végén is, a napokban sikerült több mint 200 kilónyi epret szedni – mondta el Bognár Zsolt, aki családjával 1,3 hektáron foglalkozik epertermesztéssel. Hozzátette: a palántákat természetesen öntözni kell csepegtető rendszerrel a nagy meleg miatt, valamint gyomlálni is szükséges az ültetvényt.

– Egy kis pluszbevételt remélünk a kései termésből, amelynek kilóját ezer forintért adjuk – emelte ki a termelő. – Azt tudni kell, hogy a szemek most apróbbak, mint tavasszal, de jó édesek. Viszont gyorsan el kell fogyasztani vagy be kell főzni, mert nagyon sokáig nem áll el. Bognár Zsolt hozzátette, a közösségi oldalra kitette a friss eper képeit és nagyon sokan érdeklődtek nála. – Hoztunk több ládával Kaposvárra is, de Budapestről is telefonáltak, hogy két ládáért lejönnének – mondta el Bognár Zsolt. Megjegyezte: a termelők munkáját nehezíti, hogy nincs utánpótlás, a fiatalok elhelyezkednek munkahelyeken és napszámost se könnyű találni.

Nem egyszerre ültették a területre a palántákat Bognár Zsolték, így jövő héten még várható, hogy lesz piros eper ültetvényükön.

Csököly mellett Mezőcsokonyán, Kiskorpádon, Rinyakovácsiban és Somogysárdon is foglalkoznak szabadföldi eperrel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint hazánkban összesen 840 hektáron van szamócatermesztés, ahol évente átlagosan 8–10 ezer tonna gyümölcs terem. A legnagyobb termőterületek Bács-Kiskun, Pest, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, valamint Somogy vármegyében vannak.



Fotó: MW