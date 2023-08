Meiszterics János, a marcali Meiszterics Autósiskola ügyvezetője szerint célszerű, hogy a fiatalok minél hamarabb, még az érettségi előtt megszerezzék a jogosítványt. Pohner István, a kaposvári ATI igazgatója szerint nem csak a családok járnak jól ezzel a döntéssel, de az autósiskoláknak is hatalmas segítséget jelent. – Mi tavaly nyár óta nagyjából 15 százalékos visszaesést tapasztaltunk – mondta. – S másoknál ennél is nagyobb a csökkenés. Nem olcsó a tanfolyam, az utóbbi időben több áremelés volt, s ha valaki elsőre sikeresen átmegy az összes vizsgán, akkor is elérheti a 350 ezer forintot. Sokan emiatt több ütemben szerzik meg a vezetői engedélyt. Először az elméleti vizsgát teszik le, utána hónapokat kihagynak s összegyűjtik a pénzt a gyakorlatira.



Pénzkérdés

– Azokban a családokban is jogosítványhoz juthatnak a fiúk és a lányok, ahol eddig erre nem volt anyagi keret – emelte ki Tamás Zoltán. – Bár a 20 évnél fiatalabbak részére eddig is volt támogatás, de ez csak 25 ezer forint.

A 12 oktatót foglalkoztató autósiskolában most csaknem 120-an tanulnak. Tamás Zoltán hangsúlyozta: az év elején emeltek árat, az idén már nem terveznek újabbat, s az üzemanyag- és az egyéb költségektől függ, hogy 2024-ben miként drágul majd a képzés.

Az Igazságügyi Minisztérium sajtóirodája megerősítette lapunknak: a jövő ősszel induló tanévtől ingyenessé válhat a jogosítvány megszerzése a középiskolákban és szakképző intézményekben tanulók számára. A támogatás igénybevételének formája, módja még kialakítás alatt áll az érintett tárcák részéről, ennek lezárultával a kormány részletes tájékoztatást fog nyújtani.



