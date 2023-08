Egy nyugat-európai üzleti tárgyalás miatt vált szükségessé a telephely-bővítés – mondta Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. – Új terméket akarunk gyártani, ehhez viszont területre, gépparkra van szükség. Első körben két lehetőség adódott: a Guba Sándor utcai központunkban horror áron egy nagyjából ezer négyzetméteres műhelyt építünk, csakhogy emiatt még egy kisebb épületet is el kellett volna bontani, ami legalább 60 millió forinttal növelte volna a kiadásokat. Osztottunk-szoroztunk és a második verzió mellett döntöttünk: egy kaposújlaki vállalkozást vásároltunk meg, ami 2023 végén beolvad a KVGY-be.

Az igazgató üzleti érdekre hivatkozva nem kívánt nyilatkozni a vételárról. Azt mondta: a kisvállalkozás 11 dolgozóját átvették, folyamatosan tovább alkalmazzák őket, s rövidesen újabb fejlesztéseket indítanak el. A kaposújlaki egység munkásai jelenleg szabadságon vannak.

– A csarnok két részből áll, az első, 600 négyzetmétereset még 2012-ben adták át, így alapvetően korszerű építményről van szó, s komplett gyártósor is található az üzemben – mondta. – A másik, 500 négyzetméteres műhely hat évvel később vették birtokba. Terveink szerint Kaposújlakon rozsdamentes acélból készült nagynyomású tartályokat gyártunk 2024 első negyedévétől Németországba. Ilyet már korábban is készített a KVGY, de évente csak 30-40 darabot, viszont ha a következő időszakban felfut a termelés, évi akár 150-200 termék is készülhet Újlakon. A kisebbik részen a hagyományos szénacél termékeink - többek közt oszlopkapcsolók, szakaszolók - lemezlakatos és vasszerkezeti munkáival foglalkoznak majd az alkalmazottak, s a korábban helyben gyártott cikkek készítését is folytatni akarjuk. Mindez évente akár nagyjából három milliárd forint többletbevételt hozhat a KVGY-nek. Kaposújlakon a régi gépek egy része marad, de van, amit elszállíttatunk, egyelőre tart a géppark és a telephely felmérése. Várhatóan hamarosan új lézervágót, élhajlító és hegesztő berendezéseket is üzembe helyezünk majd, s ha a speciális gyártási követelmények indokolják, akkor a két üzemrészben belső építészeti átalakítást is elvégzünk.

Szalai Gyula hangsúlyozta:

Célunk, hogy tartósan is megszilárdítsuk a 340 dolgozót foglalkoztató vállalat helyzetét, amely a 2022-es tízmilliárd forint bevétel után az idén 11 milliárd forinttal számol, 2024-es forgalmunk meghaladhatja a 13 milliárd forintot.

Mérnököket is felvettek

– A mostani cégvásárlás, telephelybővítés szerves része a fejlesztési programunknak – hangsúlyozta. – A megrendelések miatt újabb dolgozókra van szükségünk, legutóbb egy minőségügyi szakmérnököt vettünk fel, aki augusztus 21-től áll munkába. Jelenleg több szakemberrel tárgyalunk, többek közt gépészmérnököt akarunk alkalmazni. Fontosnak tartjuk a folyamatos szakmunkás-utánpótlást is, illetve az állományban lévő kollégák továbbképzését.

A kiemelt minősítésű hegesztők oktatását anyagilag támogatja a KVGY, az újabb képzés előkészítés alatt áll, s az ősszel akár tíz munkatársuk gyarapíthatja tovább tudását.