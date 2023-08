Újabb innovatív megoldással bővítette a K&H szolgáltatásainak körét. A nagy vagyonnal rendelkező, privátbanki ügyfelek körében eddig elképzelhetetlen volt, hogy a digitális térben lépjenek kapcsolatba privát banki tanácsadójukkal: a K&H azonban egy újabb fejlesztéssel lehetővé tette, hogy a 30 és 100 millió forint feletti vagyonnal rendelkező privát banki és kiemelt privát banki ügyfelek biztonságos, zárt csatornás videós kapcsolaton keresztül is egyeztethessenek dedikált személyi bankárukkal, amennyiben számukra ez a kényelmesebb.

A teljes paletta elérhető

“A privát banki ügyfelek a dedikált személyi bankárjuktól kapott linken tudnak belépni a biztonságos, zárt csatornás videóhívásba. Fontos, hogy nemcsak látják és hallják egymást, hanem a rendszer dokumentummegosztásra is képes. Mivel a videós csatornán keresztül számos szolgáltatást vehetnek igénybe, így szinte teljeskörűen képes helyettesíteni a személyes ügyintézést, ezáltal időtakarékosabb és kényelmesebb is. Ez a privátbanki ügyfeleink számára is kiemelt és fontos előny, egyre többen élnek közülük ezzel a lehetőséggel” - mondta el Ábrahám András, a K&H privát bank vezetője.

Hozzátette: „A szolgáltatás ingyenesen elérhető valamennyi privát banki szerződött ügyfél számára, akiknek a száma az elmúlt három évben a 100 millió forint feletti vagyonnal rendelkező kiemelt szegmensben 165 százalékkal emelkedett, így mára közel 2300 szerződött ügyfelünk van. Míg az újonnan kialakított, legalább 30 millió forintos kezelt vagyonnal rendelkező szegmensünk több mint 10300 szerződött ügyfelet számlál. Így elmondhatjuk, hogy a K&H az egyik legdinamikusabban növekvő szereplője a hazai piacnak”.