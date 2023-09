– Olyan változás következett be az iskola életében, ami mindenképp kívül rendkívüli – hangsúlyozta Gyuricza Csaba, a MATE rektora. – Amikor az ember egy házat vásárol, akkor az óriási váltás az életében. Ugyanilyen nagy váltás egy cég életében, ha eladják, s új tulajdonos jön. Ugyanez a helyzet egy iskola életben is, ha megváltozik a fenntartó. Ez történt itt Móricz esetében, hiszen július elsejétől az Agrárminisztérium helyett új fenntartója van az intézménynek, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Mindenkit szeretnék először is megnyugtatni, hogy alapvető változások nem lesznek. Maradnak az oktatók, a diákok, s az igazgató is.

Gyuricza Csaba kiemelte: ezzel együtt sok változás is lesz. Abban bízik, hogy ez szolgálni fogja a diákokat, az oktatókat, hasznára válik az egyetemnek, s ami talán ennél is fontosabb, Somogyországnak, s ennek a térségnek. A rektor arról is szólt: a szakképzés és a felsőoktatási szakképzés, felsőfokú képzés nagyon szorosan összetartozik. Az elmúlt időszakban Magyarországon a felsőfoktatás integrációját elvégezték, de nem csatlakozott ehhez az az agrárszakiskolai képzés, ami a teljes oktatói, illetve oktatási termékpályát tudja végig vinni.