Magyarországon a 2022/2023-as tanévben 1 millió 852 ezren vettek részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. Közülük 323 ezren jártak óvodába, 719 ezren általános iskolába és 517 ezren középfokú oktatási intézményekbe – derült ki a KSH adataiból. Az óvodástól a középiskolai korcsoport végéig – átlagosan 28 fővel számolva – nagyjából 55 700 osztályról beszélhetünk, ami szintén legalább ennyi szülőt takar, akik a Szülői Munkaközösség tagjai. Az SZMK tagság előnye, hogy ezek a szülők előbb tudnak meg belsős információkat, legfőbb hátránya azonban az időfaktor: számos feladatot kell teljesíteni kevés idő alatt, ami erőteljes nyomást helyez a kiválasztott szülőkre. Az SZMK ugyanis a teljes tanév során egyszerre felelős az ötletelésért, a kivitelezésért, valamint az intézmény és szülők közötti információáramoltatásért. Sőt, ezekre a szülőkre hárul az osztály pénzének begyűjtésének és számontartásának a szerepe is. Éppen ezért kevesen vannak, akik önként vállalják ezt a posztot.

Endrész Tímea podcaster, szabadúszó újságíró és kétszeres SZMK-s szülő immáron negyedik éve támogatja a Szülői Munkaközösség munkáját. Timi szerint nagyon fontos, hogy a szülők megismerjék egymást, hogy legyenek alkalmak, amikor szemtől-szemben kapcsolódni, kommunikálni tudnak. Ezek adják ugyanis azokat a plusz dolgokat, amitől az osztály közösséggé kovácsolódik és nem csak személyek meghatározott összessége lesz.

„A szülői értekezlet egy rendkívül fontos esemény. Ezek a találkozók közösségformáló erejűek. Még akkor is, ha a legtöbb információt egy e-mailben kiküldött hírlevél formájában is elolvashatnánk, aztán egy közösségi oldal zárt csoportjában megszavazhatnánk az eldöntendő kérdéseket” – mondta Endrész Timi, aki azt is hozzátette: „Szemléletformáló lehet úgy tekinteni az iskolai rendezvényekre, mint egy nagy közösségi hálóra, amit ilyenkor szövögetünk együtt, hogy szükség esetén elkapjon, majd megtartson bennünket”.

Meglátásai szerint az SZMK-s szülőnek fontos koordinációs és közösségösszefogó szerepe van. A feladatkör egyik legnehezebb kihívása a csoporthoz, osztályhoz kapcsolódó pénz beszedése, a kiadások nyomon követése, könyvelés elkészítése és ezek a szülők felé való kommunikálása.

Tapasztalatai alapján a pénz fizetésének módja kapcsán sokáig a legtöbb szülőnek a készpénz beszedése volt a legegyszerűbb, így nem keveredett a saját bankszámlájukon a csoport vagy az osztály pénze, nem kellett keresgélni a számlakivonaton, hogy ki nem fizette be még a havi összeget. Azonban mára már a szülők nagyrésze szívesebben utalna bankszámlára, és ez a szám egyre nagyobb lesz, hiszen a mai világban lassan ez már evidencia.





