A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) szerint az új pályázati lehetőségek megjelenése visszahozhatja a termelők beruházási kedvét.

Töretlen az igény a legmodernebb mezőgazdasági gépek iránt, az új agrárgeneráció megjelenésének és a pályázati lehetőségeknek köszönhetően az elmúlt években folyamatosan emelkedett az érdeklődés a termelők részéről, miközben egyre szélesebb körű választék áll rendelkezésre a technológiai megoldások terén.

A gépgyártók egyre inkább az ökológiai szempontok felé orientálódnak. Azok a gépek kerülnek előtérbe, amelyek kímélik a környezetet és a talajt, ráadásul a termelés költségeit és az emberi munkaerőigényt is csökkentik. A mezőgazdasági gépgyártás fókuszában a kijuttatás pontosságának fejlesztése áll. Ennek során a tervezett növényvédelem, a tápanyag-utánpótlás és a vetés területén születnek újítások.

Az okos talajművelés, a talajtaposás minimalizálása és a menetszám csökkentése kulcsfontosságú a modern munkagépek szempontjából, ahogyan a forgatás nélküli és sávos talajművelésnek is kiemelt jelentősége van. Az automatikus permetezőgépek és műtrágyaszórók területén a szakaszolás, a szélkorrekció és vetés időzítése is fontos szempont a fejlesztések során. A precíziós technológiák használatával a gazdálkodók javíthatják a termelés hatékonyságát, kevesebb üzemanyagot és inputanyagot használnak, ráadásul a kisebb környezeti terhelés mellett a termelés munkaerőigénye is csökken.

Az elmúlt években a támogatások is segítették a precíziós technológiák térnyerését, az erre a célra kiírt pályázat keretében a gazdálkodónak a gépvásárlás mellett precíziós szolgáltatást is igénybe kellett venniük, így a támogatásnak köszönhetően a modern géppark mellett a hatékonyságnöveléshez szükséges tudást is megszerezhette a termelő.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének körképe szerint míg az elmúlt évek elsősorban az erőgépek értékesítéséről szóltak, az idén a különböző munkagépek kerülnek előtérbe az eladások során. Az állattartás gépei és a teleszkópos rakodógépek iránti kereslet továbbra is erős. Az idén kiemelkedő forgalom várható a hazai mezőgéppiacon, a korábbi precíziós pályázat keretében megrendelt gépeket ugyanis a szállítási nehézségek miatt ebben az évben vehetik át a gazdálkodók. Ezt követően azonban visszaesést prognosztizálnak a szakemberek, a kedvezőtlen piaci helyzet ugyanis visszaveti a gazdálkodók

beruházási kedvét. Jelenleg támogatási lehetőségek sem állnak rendelkezésre, mindenki az új Közös Agrárpolitika pályázataira vár. A szaktárca korábbi nyilatkozataiból ugyanakkor kiderül, hogy az új támogatási ciklusban is elérhetőek lesznek a korábbi jogcímek, így vélhetően a precíziós pályázatot is újra meghirdeti majd az Agrárminisztérium. A pályázatra nagy szükség van, hiszen a támogatásnak köszönhetően tovább javulhat a mezőgazdasági termelés hatékonysága Magyarországon.

Egy új felhívás megjelenése jelentős mértékben ösztönözné a beruházási hajlandóságot is. Különösen a munkapágépek terén lenne hasznos, ha támogatásban részesítenék a gazdálkodókat, így a forgatás nélküli talajművelésre való áttérés is felgyorsulhatna.

A NAK és a MEGFOSZ együttműködésének köszönhetően megrendezett NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow fókuszában is a fenntarthatóság állt. A júniusban Mezőfalván tartott szakmai rendezvény keretein belül a gazdálkodók a gyakorlatban is megismerkedhettek az eredményes gazdálkodást elősegítő legmodernebb gépekkel, eszközökkel és megoldásokkal.