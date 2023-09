Összesen évi 96 millió tranzakciót bonyolítanak le. Júliusban 4632 intézményi ügyfelük összesen 24 ezer számlát vezetett náluk. A közelmúltban olyan informatikai rendszereket vezettek be, melyek új alapokra helyezték a költségvetési összegek folyósítását. Az uniós támogatásokból végrehajtott fejlesztésekről tartottak bemutatót az államkincstár szakemberei hétfőn a Polgárok Házában.

– Szeretnénk a pénzforgalmi szolgáltatásainkat banki színvonalúvá tenni a sikeres projektidőszak lezárultával – mondta Sziráki Richárd, a MÁK pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős vezetője. – A megbízásokat a hét hét napján, a nap 24 órájában tudjuk teljesíteni. Szeptembertől az ügyfelek 20 millió forint alatti tételeket az azonnali utalási rendszerben küldhetik, ezen kívül a csoportos utalások is megvalósíthatók. A szolgáltatásokat elektronikus személyi igazolvánnyal is igénybe lehet venni.

Az államkincstárnál a közszféra szereplőinek vezetik a számláit, tehát intézmények, önkormányzatok és kistérségi társulások a fejlesztések haszon­élvezői, de egyre több emberrel lépnek kapcsolatba, miután állami értékpapírokat is forgalmaznak. Értékesítési pontokat nyitottak Fonyódon és Siófokon, és Nagyatádra tervezik a következőt.