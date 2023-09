Angliai laborban a zselici gyümölcs

Zaja Péter a Zselic régi tájfajta gyümölcseit gyűjti és termeszti, különleges fajtákat, főként almákat és körtéket, köztük olyanokat is, amilyeneket még azonosítani sem sikerült a szakértőknek. Jelenleg együttműködik egy mezőgazdasági programmal, melynek keretében genetikai analíziseknek vetik alá a gyümölcseit Angliában, egy Európában egyedülálló laboratóriumban és módszerrel. Az eredményt aztán összevetik régi fajták jellegzetességeivel. Most várják az értesítést az azonosításról. Zaja Péternek összesen hatvanfajta almája van, de most ezek száma legalább hárommal csökkent a szarvasok pusztítása miatt, mert ennyit kiirtottak a vadak - kesergett a tulajdonos. Az almán kívül körtét, szilvát, és meggyet is tönkretettek a szarvasok.