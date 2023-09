Csütörtökön délelőtt folyamatosan töltötték, csomagolták a kétdecis poharas tejeket a kaposvári Fino Foodnál, ezután a gyümölcsjoghurtot kezdik tetemes mennyiségben készíteni. Nagyüzem volt a cégnél, ahol naponta közel 180 ezer liter tejet dolgoznak fel. Szommer Gábor kereskedelmi vezető kiemelte: időben előkészítették az iskolatejprogramot, amit több szempontból is hasznosnak ítél. Lényeges, hogy a gyerekek rendszeresen fogyasszanak tejterméket, s így esély van arra, hogy felnőttként is megőrzik ezt a szokásukat. Cégük 2023-ban közel 20 milliárd forint forgalmat tervez, az iskolatejprogramból származó bevétel nagyjából 350 millió forint.

– A folyamatos termeléshez minden a rendelkezésünkre áll, így a poharakon és a gyűjtőkartonokon kívül a tálcák is – hangsúlyozta. – A joghurthoz szükséges lekvárt is beszereztük, akárcsak a többi alapanyagot. A feldolgozott tej csaknem 70 százaléka somogyi. Vasárnap éjjel indulnak el az áruval megrakott teherautók, s a diákok hétfőn már megkapják az első adag szállítmányt.

A mosdósi Mawa Kft.-nél 550 tehénről és szaporulatáról gondoskodnak, s a gazdaságból naponta 13-16 ezer liter tejet szállítanak a kaposvári tejüzembe. Keszthelyi István ügyvezető szerint valamennyi kezdeményezés hasznos, ami az egészségtudatos táplálkozás kialakítását, népszerűsítését szolgálja. Udvaros Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) somogyi alelnöke szerint az iskolatejprogramhoz a helyi gazdaságok állandóan biztosítják a kiváló minőségű, friss alapanyagot, s fontosnak tartja, hogy ez a sikeres projekt hosszú távon is fennmaradjon. Tóthné Bali Klára, a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola igazgatója hangsúlyozta: az új tanévben 150 diákjuk kap majd iskolatejet.

– Csütörtökön egyeztettünk a szállítás részleteiről – mondta Wallinger Endre, a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály általános iskola igazgatója. – Hetente kétszer érkezik tejtermék, az elsőt hétfőn vesszük át, a tejen kívül gyümölcsjoghurtot is hoznak.

Fotó: Lang Róbert

Jól megnézik a termékek árát is

Mester Katalin csurgói dietetikus hangsúlyozta: a tej fontos kalcium- és teljes értékű fehérjeforrás. Fogyasztása bármelyik korosztály számára hasznos lehet, s a gyerekeknek kifejezetten ajánlják a szakemberek. Somogyi Zoltán nagyberki kereskedő úgy tapasztalja: a tej továbbra is népszerű, ám eltérő mennyiséget adnak el a különböző termékekből.

– A 1,5 százalékos zsírtartalmú tejet sokan keresik, de van, aki olcsóbb kakaót vásárol – mondta a mozgó ABC vezetője. – Sajtból főként trappistát kérnek, ez jó szendvicsbe és tésztához is, s kedvelt a tömlős sajt is. Az emberek nagy része általában kefirt, tejfölt, túrót vesz, s kedvelt a joghurt, ezekből többfajta ízesítésű kapható.