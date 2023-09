Az OTP Bank vállalkozásoknak szóló rendszeres vodcastjának, a bank YouTube csatornáján futó videósorozatának legfrissebb része segítséget ad a nagy kérdés megválaszolásához: hogyan állíthatók fejlődési pályára a vállalkozások ebben a kihívásokkal teli helyzetben és milyen téren van szükség szemléletváltásra.

A műsor szakértő vendége ezúttal Semperger Attila vállalati tanácsadó, aki szerint ma annyi mindenre kell figyelnie egy vállalkozónak, hogy olykor kevés ideje marad a tényleges munkájára, tevékenységére. Bár iparágtól, földrajzi helytől vagy éppen ágazattól függ, mekkora terhet cipel a vállalkozó, mégis sokszor hasonló tüneteket vesz észre a cégén: munkaerőhiány, finanszírozási nehézség, akadozó döntéshozatal, versenyhátrány jelzi, hogy változtatásra van szükség.

Keresik a kapcsolódást

A vezetők egy része a növekedési lehetőséget az üzleti mentoringban, a szervezett vagy informális tapasztalatcserében és a visszajelzések gyűjtésében látja. Jó hír – ismerteti a szakértő a műsorban több példával – , hogy erre számtalan kezdeményezés indult már az elmúlt években: többségében szakmai szervezetek, piaci és állami szereplők, vagy akár önszerveződő módon maguk a vállalkozók révén. Pénzügyi megoldásai mellett maga az OTP Bank is sokat tesz a vállalkozók tájékoztatása és edukációja, a pénzügyi tudatosság növelése érdekében, a szemlélet formálásában.

A független, külső szakértő meglátásokra, javaslatokra sok esetben szükség is van, amikor a vállalkozás esetleg megreked a fejlődés egy pontján. Bár nagyon sok innovátor van idehaza, rugalmasság is kell, a növekedés ugyanis leginkább szemlélet kérdése, hangzik el az adásban. Nagyon sok függ attól, hogy a vállalkozások nyitottak legyenek a megújulásra, és akár az ehhez szükséges építő kritikára. „Ha minden magyar vállalkozás bevezeti, hogy tudatosan kér visszajelzést a vásárlóitól, azzal önmagában meredek emelkedési pályára lehet állítani a fejlődést” – vázolja Semperger Attila, aki azonban a helyzetképet jellemezve azt is hozzáteszi: gyakori, hogy a kényszer viszi rá a vállalkozásokat a megújulásra, pedig előre meneküléssel, nagyot álmodással is feljebb lehet lépni.

A vezető személye is fontos

A vezető személye maga is egyik kulcsa a vállalkozás fejlődésének. Szakemberből vezetővé válni, tervezni, irányítani, majd munkát szervezni, pláne emberi közösséget vezetni, mindez megtanulható. Egyben remek fejlődési potenciált is jelent a vezető számára – mondja Semperger Attila.

A szakértő a fejlődéshez elengedhetetlennek tartja a folyamatos önrevíziót is. „Ahogy az egészséges embernek is érdemes elmenni rendszeres szűrésekre, hogy elkerülje a későbbi problémákat, úgy a cégeknek is sokszorosan megtérül, ha időközönként invesztálnak állapotfelmérésbe” – hangzott el a jótanács az OTP Business Café legfrissebb epizódjában, amely itt nézhető meg teljes hosszában.