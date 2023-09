Védelmi és kutatásfejlesztési tevékenységet is végeznek majd az Óbudai Egyetem kutatói a kaposvári science parkban, amely a város újraiparosításának egy újabb pillére lesz. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora szerdán elmondta, az amerikai Stanford Egyetem által hatvan éve alkalmazott bevált mintát alkalmaznák Kaposváron is.

– Így indult az első ilyen projekt a Stanfordon, amely a gazdasági élet katalizátora lett, s mára a belőle létrejött Szilícium-völgy meghatározó. Hasonló célokkal vágunk neki mi is ennek a beruházásnak – mondta a rektor. Hozzátette: 15 milliárd forint értékben végez az intézmény beruházást Kaposváron, amely keretében új üzemcsarnokokat is építenek, de oktatóhelyiségek is helyet kapnak az innovációs és tudományos parkban. Az épületegyüttes modern, intelligens és fenntartható lesz, hiszen zéró emisszióval működik majd, modern szenzorhálózattal szerelik fel.

Az építkezés a területen a tervezett tavaszi alapkőletétel után kezdődhet meg és ahogy készülnek az épületek, úgy kezdik meg majd azok a működésüket. A teljes innovációs park várhatóan 2025-re készül el. Az ipari kutatásokat ezt követően a fővárosban végzik, míg a kísérleti fejlesztések Kaposváron történnek majd. Ez utóbbiba helyi cégek jelentkezését várják, köztük az első lesz a Szabó Fogaskerékgyártó Kft.

Szita Károly elmondta: a kaposvári cég egy új üzemcsarnokot fog építeni a kaposvári Szilícium-völgyben. – Azt reméljük az új tudásközpont új lendületet hoz Kaposvárra a város újraiparosításáhz, hiszen magasabb hozzáadott értékre lesz szükség. Márpedig, ha a városban ilyen munkaerőre van szükség, az meg fog látszani a béreken is, mondta a városvezető. Aki úgy fogalmazott: feltörünk, mint a gejzír.

Szita Károly kiemelte: már vannak eredményei az iparosítási törekvéseknek, hiszen az újonnan érkező üzemek mellett a meglévők is elkezdtek fejleszteni, elég, ha a Kometa Zrt. 40 milliárd forintos ezer új dolgozónak munkát teremtő beruházására gondolunk, tette hozzá. Kaposvár számára kiemelten fontos az élelmiszeripar és a gépgyártás, jegyezte meg.

Új képzéseket is hoz a fejlesztés

Az Óbudai Egyetem néhány éve kezdte meg a villamosmérnök képzést Kaposváron, ám most bejelentette Kovács Levente rektor, hogy bővíti az intézmény képzési palettáját. Ennek keretében erősítenék a klasszikus gépészmérnöki képzést, de indítanak gazdasági képzést és informatikai üzemmérnököket is oktatnának Kaposváron. A rektor hozzátette: bővíteni fogják a várossal közös ösztöndíj programot, hogy a végzett hallgatók elköteleződjenek abban, hogy helyben vállaljanak munkát a diploma kézhezvétele után és hogy tovább építsék a 15 milliárd forint értékű beruházást.