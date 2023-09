A versenytársak szavazatai alapján dobogós lett a K&H prémium banki szolgáltatása, a K&H-s Lipovits Ildikót pedig a legjobb fiatal privátbankárok közé választották. A mostani elismerések mellett a K&H tavasszal az alapkezelők versenyében kapott két díjat, nyáron a „Legjobb Digitális Bank Magyarország 2023” címet érdemelte ki, a közelmúltban pedig a fenntarthatóságot, környezetvédelmet népszerűsítő Greengage elismerésben is részesült a pénzintézet.

Idén is megválasztották a magyarországi privátbanki és vagyonkezelési szakma legjobbjait. A Private Banking Hungary Díjátadón a K&H több elismerésben is részesült.



A legjobbak között a K&H szakembere

A Prémium Banking Szolgáltató kategóriában a harmadik helyet szerezte meg a K&H, mely díj a prémium szegmens kiszolgálásában legnívósabban teljesítő szolgáltatók elismerése. Az “Év junior privátbankárainak versenyében” pedig a K&H szakembere, Lipovits Ildikó elismerő oklevelet kapott.

A Blochamps Capital által 2015 óta minden évben megrendezett szakmai verseny különlegessége, hogy a versenytársak szavaznak a jelöltekre, ezzel biztosítják a szervezők az objektivitást, ami a pénzügyi szektorban eleve kulcsfontosságú tényező.

Elismerések sorozatban

A K&H nemcsak a Private Banking Hungary Díjátadón szerepelt jól, az utóbbi időszakban számos elismerést kapott a pénzintézet. Még tavasszal a Privátbankár.hu gazdasági portál alapkezelőknek rendezett versenyén a K&H Alapkezelőjét két kategóriában is a legjobbnak választotta a zsűri. Az alapkezelő lett “Az év ESG alapkezelője”, emellett a K&H öko alap a legkiemelkedőbb globális részvényalapnak járó elismerést is megkapta.

A nyár folyamán a K&H Csoport elnyerte a neves brit pénzügyi szaklap, a Global Banking and Finance Review „Legjobb Digitális Bank Magyarország 2023” díját.

A közelmúltban a Kreatív online kiadója által alapított Greengage díjat pedig a K&H a pénzügyi szolgáltatások kategóriájában kapta meg. Elismerést kapott a K&H zöld lakáshitel és a “hűsítő ligetek” néven futó projekt is, amelynek keretében oktatási intézményekben ültettek fákat.

Tovább ezen az úton

Valamennyi elismerés megerősíti a K&H-t és dolgozóit abban, hogy jó irányba halad a pénzintézet, és szakmailag a legkiválóbbak közé sorolják a pénzügyi szektoron belül mind a klasszikus pénzintézeti szolgáltatások, mind pedig az innováció és a fenntarthatóság tekintetében. Ez pedig az ügyfelek számára is fontos tényező.