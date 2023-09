Két rázógép járja a tóti dióültetvényt ezekben a napokban.

Egy fát legalább kétszer-háromszor le kell rázni, majd utána érkezik a felszedőgép, pótkocsiba kerül a termés, amivel bevisszük tisztításra

– mutatta a munkafolyamatokat Kovács Amelita növényorvos. A gépesítéssel gyorsabban zajlik a betakarítás és kevesebb idénymunkásra van szükségük. Egy gép akár 40-60 dolgozó munkáját is helyettesíti.

Múlt szerdán kezdtük meg a betakarítást, és várhatóan október közepén fejeződik be

– mondta el Cziráki Imre, a Juglans Kft. ügyvezető igazgatója. – A termés mennyisége egy árnyalattal több a tavalyinál, a minősége viszont sokkal jobb, a hatszáz milliméternyi esőnek köszönhetően a bélgirizdek jól ki tudtak telni, csodálatos az íze és az aromája is.



Cziráki Imre hozzátette, hogy összesen kétszáz hektárnyi ültetvényük fele termő, most 30 hektárnyi területen kezdődött meg a betakarítás. Kiemelte: a hazai piac mellett Németországba, Ausztriába, Olaszországba szállítják a héjas dió kétharmadát. A betakarításban harminc állandó dolgozójuk mellett 35-50 idénymunkást is alkalmaznak, akiknek a többsége már visszajáró helyi vagy környékbeli dolgozó.

Az ügyvezető igazgató arról is beszélt, hogy az esős időszakban ugyanakkor a növényvédelemre is nagyobb hangsúlyt kellett fektetniük. – Kedvezett a gombabetegségeknek és a baktériumfertőzéseknek a csapadékos időjárás, így többször kellett permetezni, hogy megvédjük a növényt – emelte ki Cziráki Imre. Hozzátette: mivel a dió nem alapvető élelmiszer, így az ára nem úgy emelkedik, mint a termelők költségei.

Tavaly túltermelés volt világszerte, ezért jelentős készletek maradtak meg például Franciaországban.

– hangsúlyozta Cziráki Imre.

A chilei és az egyesült államokbeli import dió miatt az ár megfeleződött. Az idén valamennyivel biztosan emelkedni fog a dió ára.

– vetítette előre az ügyvezető igazgató.

Októbertől helyben értékesítünk majd mogyorót és diót is. Utóbbi átlagosan 3000 forint lesz, tavaly­hoz képest kétszáz forinttal kerül majd többe.

– jegyezte meg.