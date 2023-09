A kaposfői Küplein Béla jelenleg munkanélküli, de vasbetonszerelőként bejárta egész Európát. Az 55 éves férfi figyelmét a munkaügyi hivatalnál hívták fel arra, hogy a török üvegcsomagoló gyár építkezésénél állást kaphat. Azt állítja, hogy a munkaügyi osztályon úgy informálták, segédmunkásként bruttó 480–500 ezer forintot is megkereshet.

A kedvező ajánlatra mások is kíváncsiak voltak, így összesen 38-an ültek be egy terembe, hogy meghallgassák az építtető cég képviselőjének beszámolóját. A napi háromszori étkezés és a szállítás szerepelt az ígéretben, de amikor egy jelentkező megkérdezte, mennyi lesz a bér, azt a választ kapták, hogy 230 ezer forint bruttó lenne a fizetés. Ezt azonban senki sem fogadta el az érdeklődők közül.

A minimálbérre akartak felvenni minket 8 órában segédmunkásként vasbetonszerelésre és zsaluzásra. Legutóbb Budapesten napi 27 ezer forintot kerestem ugyanezzel a segédmunkával.

– állította a kaposfői férfi.

A Şişecam közvetlenül nem keres munkavállalókat az építkezésre, felelte érdeklődésünkre a beruházó nagyvállalat, ugyanis a kivitelezési munkákat nem a Şişecam végzi, hanem az általunk megbízott Doğuş İnşaat nevű generálkivitelező cég, és az ő esetleges alvállalkozóik. Nincs információjuk az említett esetről, erről tőlünk értesültek. Azt, hogy mennyit keres az építkezésen egy munkás, nem tartják Şişecam hatáskörnek. Nem tudják, hogy az említett esetben ki adta a keresési megbízást a munkaügyi központnak, és a konkrét bértárgyalásokat melyik cég vezette. A generálkivitelező információi alapján több száz munkaerőt várnak a legkülönfélébb fehér és kék galléros munkakörökbe, vagyis értelmiségi és műszaki szakmákban egyaránt. Szerintük a generálkivitelező érdeke, hogy a munkaerő a lehető legnagyobb közelségben álljon rendelkezésre, tehát kaposváriakat és somogyiakat alkalmazzanak. A Şişecam közvetlenül a majdan elkészült gyár üzemeltetésére is keres majd munkavállalókat, nagyon sokféle munkakörbe, széles bérskálán mozogva, elsősorban kaposvári és környékbeli munkavállalókra számítva.

Az országban elsőként Kaposváron épít a Sisecam vegcsomagolóanyag-üzemet. Görkem Elverici, a Sisecam Automotive Hungary Kft. vezérigazgatója ünnepi beszédében elmondta: 350 millió eurós beruházás zajlik a somogyi megyeszékhelyen és 2023-ban szeretnék megkezdeni a termelést itt.

Fotó: Lang Róbert

A kivitelező képviselőjét is megkérdeztük a toborzásról tartott augusztus 30-ai sajtótájékoztatón, hogy mennyi a bérezés. Baris Özbek, a generálkivitelező építésvezető-helyettese akkor azt válaszolta, hogy a konkrét számok szenzitív adatnak, vagyis különleges és személyes adatnak minősülnek, de a szállás és a napi háromszori étkezés is a dolgozók juttatásának részét képezi, és a teljesítménytől függően emelkedhet a bérezés. A generálkivitelező toboroztatott. Baris Özbek és Dombi Péter, a Kaposvári Fejlesztési Központ ügyvezetője az építkezés kezdetekor.

Egy ügyvédi iroda tévedett Megkérdeztük a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt a történtekről. Válaszukban azt közölték, hogy a Kaposvári Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya egy, a cég által megbízott ügyvédi irodán keresztül kapott munkaerőigényt egyéb egyszerű építőipari foglalkozású munkakörök betöltéséhez, 575 000–600 000 forint közötti bruttó bérmegjelöléssel. A munkaerőigényben megjelölt információkat a munkáltató határozza meg, a hivatal nem bírálja felül. A személyes toborzáson a cég képviselője 232 ezer forintos bruttó bérről adott tájékoztatást, és a magasabb bérösszeget az ügyvédi iroda adminisztrációs tévedésének minősítette. A tájékoztatón megjelent, de visszalépő ügyfeleket hátrány nem érte, a hivatal rendszerében továbbra is szerepelnek. A kormányhivatal felhívta a cég figyelmét, hogy fordítson gondot a korrekt tájékoztatásra.