Amerikában már milliárdokat költenek halloweenre, és már nálunk is kezd beindulni ez az üzletág. – írta közleményben a Balatoni Turizmus Szövetség. Sőt, néhány régióban már a halloween komoly turisztikai potenciállal rendelkezik, hiszen szinte minden szálloda szervez „tökös” rendezvényt vendégeinek ebben a régióban.

A civilszervezetek és az önkormányzatok is komoly turisztikai erőt látnak az eseményben, ezért egyre többször támogatnak halloween-rendezvényt is. Jó példa erre a Tökéletes nap Balatonlellén (október 22.), amely nagy sikert aratott az elmúlt hétvégén. De a következő időszakban is jó programokkal várja a turistákat a régió, ilyen például a balatonfűzfői Borzongás Fesztivál (október 28.),, a siófoki halloween hajó (október 28.), a balatonföldvári Kelta Családi Nap (október 28.) és a Halloween-i éjszaka a Festetics-kastélyban (november 3.), amely rendezvények Éskovács Péter szerint a szállodai programokkal együtt több ezer vendéget hozhatnak a régióba.