A projekt célja a hatékonyabb és fenntarthatóbb állattenyésztés megteremtése.

Az állattenyésztés körüli viták az elmúlt években egyre élesebbé váltak az ágazat képviselői és a különböző civil szervezetek között. A téma az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló „Európai Állattenyésztés Hangja” (European Livestock Voice - ELV) elnevezésű csoport tagjai által nemrég Brüsszelben tartott vitanapon is napirendre került. A rendezvény célja volt, hogy párbeszédet teremtsenek a tudósok, a politikusok, a civil szervezetek és a magánszektor képviselői között annak érdekében, hogy az élelmiszer-rendszereink jelenlegi kihívásaira hatékony, a gyakorlatban is könnyen alkalmazható megoldásokat találjanak, és hogy elősegítsék az állattenyésztés körüli jelenlegi polarizáció megszüntetését. Az esemény az egészséges és kiegyensúlyozott kommunikáció által kulcsfontosságú lehetőséget kínált a különböző szervezetek képviselői számára, hogy együttesen dolgozzanak az állattenyésztés és állati-termékelőállítás kapcsán kialakult ellentétes nézetek harmonizálásán, ami egyre fontosabb cél. A rendezvényen olyan érzékeny témákat jártak körül a panelbeszélgetések résztvevői, mint az európai állatjóléti szabályozások, az állattenyésztés környezeti hatásai, valamint az állati termékek szerepe az egészséges, kiegyensúlyozott étrendben.

Az ELV újabb kommunikációs anyagot tett közzé, melyben bemutatja az úgynevezett SEBASTIEN projektet.

Az éghajlatváltozás mérséklésével összefüggésben egyre nagyobb hangsúlyt kap az állattenyésztés üvegházhatású gázkibocsátása, valamint az ágazathoz kötődő kibocsátások csökkentése, ezért az Európai Unió az Európai Hálózatfnanszírozási Eszköz (CEF - Connecting Europe Facility) elnevezésű alapjának társfinanszírozásával elindította a SEBASTIEN projekt-et (Smarter LivEstock Breeding through Advanced Services Tailoring Innovative and multi-sourcE data to users’ Needs). A kezdeményezés célja egy döntéstámogató rendszer (DSS - Decision Support System) létrehozása az olasz állattenyésztési ágazat – kiemelten a szarvasmarha-, a juh- és a kecsketenyésztés – számára. Az új rendszer hozzájárulhat ahhoz, hogy az állattartás gazdasági és környezeti szempontból hatékonyabbá és fenntarthatóbbá váljon. Bár a projekt elsősorban az olaszországi állattartásra fókuszál, eredményeiből más európai uniós ágazati szereplők is profitálhatnak a jövőben.

A rendszer működésének lényege, hogy a környezeti, ágazati és egyéb térinformatikai adatállományok segítségével a döntéstámogató rendszer képes lesz előre jelezni az állatok számára kellemetlen, diszkomfortot okozó körülményeket, és figyelmeztetni a gazdákat, hogy cselekedjenek. Az állatokon elhelyezett úgynevezett in situ IoT-érzékelők (IoT – Internet of Things) – elektronikai eszközök, amelyek képesek felismerni valamilyen lényegi információt, és azt egy internet alapú hálózaton keresztül egy másik eszköz felé kommunikálni – valós idejű adatokat gyűjtenek és mérik az állatok állapotával kapcsolatos adatokat, például a testhőmérsékletet, a vér oxigéntelítettségét, az állat mozgására és a testhelyzetére vonatkozó paramétereket, a pihenőidőt és a szívverést.