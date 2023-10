Schmidt László kéthelyi gazda már megkapta mezőgazdasági támogatás előlegét. – Ötven hektárnyi területre adtuk be a kérelmet falugazdász segítségével és van mire költeni az előleget, mert a termények felvásárlási ára nagyon alacsony és a szükséges anyagok sokat drágultak – mondta el lapunknak Schmidt László. Hozzátette: a vetőmagot, műtrágyát halasztott fizetéssel kérték, most ezeket rendezik. – A jövő évet nullásan kezdjük, de mi még örülünk, hogy nem mínusszal kell indítanunk – jegyezte meg a kéthelyi gazda.

Lackovics Sándor 158 hektárnyi területre adott be kérelmet és folyamatosan érkezik számlájukra a pénzösszeg hétfő óta. – Földbérleti díjra fogjuk költeni a hatmillió forint körüli előleget – mondta el a Magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke. – Az agro-ökológiai támogatás csak később érkezik az új szabályozás szerint, mert egy évre kellett vállalni a kötelezettséget, így a december végi teljesítés után fizetik ki.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal adatai szerint Somogy vármegyében idén hatezer ügyfél nyújtott be egységes kérelmet, összesen 248 300 hektárra. Az idei előleg-kifizetések összege várhatóan megközelíti a tavalyi, 12 milliárd forintos előleg-kifizetési nagyságrendet. Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke elmondta: óriási szüksége van az előlegre mind az állattartóknak, mind a növénytermesztőknek. – A tavalyi év sem volt könnyű az aszály miatt, idén a jó termésátlag mellett felére, vagy az alá estek a felvásárlási árak – tette hozzá a somogyi elnök. Madarász Zoltán kiemelte: ahhoz, hogy a gazdák el tudják kezdeni a következő év termelését, elengedhetetlen a támogatás. Megjegyezte: az uniós szabályok szerint a teljes támogatásnak legfeljebb 70 százaléka fizethető ki előlegként. Az idén indult új Közös Agrárpolitika (KAP) szabályrendszere a korábbiakhoz képest jelentősen megváltozott.

Fotó: Lang Róbert

November végéig érkezik az előleg

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a több mint 164 ezer kérelem mintegy kétharmadát a NAK falugazdászainak segítségével nyújtották be a gazdálkodók. A tavalyi történelmi aszállyal, az ukrán import miatt fellépő piaci zavarokkal, terményárcsökkenéssel sújtott gazdálkodók likviditása szempontjából idén különösen fontos a támogatás.

Az Agrárminisztérium rendelete szerint az alaptámogatás, az újraelosztó támogatás, a termeléshez kötött támogatások, valamint a későbbiekben a vidékfejlesztési támogatások közül az agrár-környezetgazdálkodás (AKG) és ökológiai gazdálkodás (ÖKO) esetében zajlik az előlegfizetés. Idén az agro-ökológiai program keretében igényelhető támogatásokra és a fiatal gazda támogatásokra nem fizetnek előleget. Az egy hektárnál nagyobb területen gazdálkodók részesülnek az alaptámogatásban, ennek előlege maximum 37 972 forint lehet hektáronként. A kis- és közepes, 1200 hektár alatti gazdaságok 150 hektárig többlettámogatást kapnak.