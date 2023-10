Bár a vállalkozások kiadásai nőttek, a dolgozók megtartása fontos cél, ehhez viszont hozzá kell nyúlni a fizetésekhez. – Nincs nálunk minimálbéres dolgozó, ennél mindenki legalább 25 százalékkal többet keres – mondta Berek Gábor, a somogysárdi Haladás Zrt. elnöke. – Összesen 20 alkalmazottat foglalkoztatunk, az idén közülük ketten nyugdíjba vonulnak. Jövőre is mindenképp bért emelünk, erről az év végi igazgatósági ülésen döntünk. Azt akarjuk, hogy legalább annyival nőjenek a fizetések, mint amennyi az infláció volt.

Borda György, a kaposvári Borda Kft. ügyvezetője szerint egyes cégeknek elég húzós lehet a 10 százalékos minimálbér-emelés, ám vállalkozásuk 2024-ben feltétlenül növelni kívánja a dolgozók keresetét. A munkatársak megtartásához erre szükség van, jelenleg tíz fizikai alkalmazottat foglalkoztatnak. Novemberig folyamatosan van munkájuk, egy dohányipari vállalatnak tengelyeket és dobokat készítenek, míg az egyik holland élelmiszer-ipari társaságnak alumínium, műanyag és rozsdamentes alkatrészeket gyártanak. Arra a felvetésre, hogy milyen egyéb juttatást kívánnak biztosítani, hangsúlyozta: régebben volt náluk cafeteria. Most nincs, s az esetleges jövő évi bevezetése attól függ, hogy milyen anyagi vonzata lesz a béren kívüli támogatásnak.

– Az idén kétszer emeltünk bért, az év elején egységesen nettó 30 ezer-, míg júliustól nettó 15 ezer forinttal – hangsúlyozta Tóth Tamás, a kaposvári Deseda Pékség tulajdonosa. – Szerintem feltétlenül kell a fizetésemelés, mivel megugrott a családok kiadása, így többek közt megdrágultak az élelmiszerek és a közüzemi számlákra is többet költ a lakosság. A pékek, sofőrök, a bolti eladók és az árukiadókon kívül irodai dolgozókat is alkalmazunk, összesen 15-en vagyunk, s egyelőre úgy tervezem, hogy 2024-ben nagyjából 10–12 százalékkal emelkedhetnek a bérek.

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke szerint nagy kérdés, hogy a kisvállalkozások miként tudják kitermelni a 10–15 százalékos minimálbér-emelést az egyéb működési költségek mellett. Kiemelte: a jelenlegi megélhetési költségeket figyelembe véve ugyanakkor ekkora emelés nem túlzó a dolgozók számára.