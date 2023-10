A Választási Földrajz gyűjtése alapján több településen teljesen meg is szűnik a választókerületi rendszer. Így járt Celldömölk, Csorna, Kapuvár, Mezőberény, Nagyatád, Sarkad és Szigetvár is. A döntés következtében mind a hét településen három-három fővel csökkenni fog majd a képviselő-testület létszáma.

Az adatokból kiderült, akadnak azonban olyan települések is, ahol nőtt a lakosságszám. Ezeken a helyeken 2019-ben még csak listás szavazatokat lehetett leadni, azonban jövőre választókerületi jelöltek is lesznek. Ilyen Balatonalmádi, Csömör, Ócsa és Tárnok is.