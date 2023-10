A település összes strandja megújult Fonyódon az elmúlt években. Az Árpád-partin egy futópálya épült, felújították a vizesblokkokat és a játszóteret. A központi strandon új raktárépületet húztak fel és baba-mama klubot alakítottak ki. A többi három strandon is több fejlesztés valósult meg, melyre 1 milliárd 900 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ezenfelül még több mint 500 milliót nyertek a Szaplonczay-sétány felújítására és egy kávéház építésére.

Hidvégi József, Fonyód polgármestere elmondta, a több mint 2 milliárd 400 millió forint összértékű beruházásokkal európai szintű strandokat hoztak létre. A fejlesztések sokkal több turistát nem csalogattak a városba, ahol a bevételek is jelentősen emelkedtek. Hidvégi József hozzátette, ahhoz, hogy még több vendégük legyen, négycsillagos szállodákra lenne szükség.

Balatonboglár eddig 2 és fél milliárd forint támogatást kapott a Kisfaludy-programban. Mészáros Miklós polgármester érdeklődésünkre elmondta, öt ütemben összesen hat szabadstrandot újítottak fel. Emellett a Várdombon felépített magasösvényre is nyertek mintegy 580 millió forintot. – A támogatás meghaladta volna a hárommilliárdot, de egy nagy 800 milliós programot időközben leállítottak – hangsúlyozta Mészáros Miklós. – A János-hegyi fejlesztésre nyertünk támogatást, ahol a borászatok vannak. Útépítésre, villamosításra fordítottuk volna a pénzt és látogatóközpontot is akartunk építeni. A tervek készen vannak, ezért reménykedünk, hogy egyszer zöld utat kapunk – tette hozzá a balatonboglári településvezető.

Nagyatád csaknem 1 milliárd 200 millió forintot kapott volna gyógyfürdő-felújításra és -bővítésre, de visszavonták a támogatást. Ormai István polgármester lapunknak azt mondta, komplett tervük és építési engedélyük is van a beruházásra. Ennyi pénzből azonban most már nem lehetne belevágni a munkába. Legalább 40 százalékkal emelkedtek meg a költségek.

Még kellene 850 millió forint

Somogyban az első, országosan a negyedik legmagasabb támogatást, mintegy 2,9 milliárd forintot Csurgó kapta a Kisfaludy-programban. Füstös János polgármester megkeresésünkre elmondta, a támogatásból a négycsillagos szálloda és wellnessfürdő építését finanszírozták. Azonban még ez az összeg sem volt elég ahhoz, hogy teljesen elkészüljön a beruházás. Füstös János kiemelte, sokaknak célja, hogy elkészüljön a szálloda, de az építőipari árrobbanás és a megnövekedett rezsióradíjak miatt szükség van még állami segítségre. – Benyújtottunk a kormány felé 850 millió forint pluszforrás­igényt és arra várunk, hogy elbírálják – mondta a polgármester. – A beruházásnak a 80 százaléka elkészült, ezért sem szeretnénk, ha meghiúsulna a fejlesztés – tette hozzá Füstös János.