Tovább csökkent az építőipari bizalmi index a lakosság körében, az ötös skálán 3,35 pontot adtak az egy évvel korábbi 3,6 pont után a felújítók. A leginkább az ácsokkal elégedetlen a lakosság.

A friss kutatás szerint a kontármunkák átlagos kárösszege 820 ezer forintra nőtt az idén, ami egy év alatt tíz százalékos emelkedést jelent. A válaszadók közül majdnem minden ötödik találkozott kókler szakemberrel, és csak 36 százalék mondta azt, hogy az otthonában elvégzett felújítás vagy építkezés mestermunka volt.

Regionális megoszlás szerint idén Észak-Magyarországon a legalacsonyabb a kontármunkák átlagos kára, 413 ezer forint. Ennek majdnem háromszorosa, 1,2 millió forint jut a Dél-Alföldön élőkre. Somogyban a kutatás szerint átlagosan 852 ezer forint a kár­összeg.

– Több helyen voltunk már az idén javítani, mert korábban kontárok csinálták a munkát – mondta el Pandurics Richárd villanyszerelő. – Nem stimmelt semmi, és ez a mi szakmánkban akár életveszélyes is lehet.

Szerinte érdemes várni a jó szakemberre. – Mi nem tapasztaljuk, hogy kevesebb lenne a munkánk, átlagosan egy-két hét várakozás után tudunk menni a megrendelőhöz – tette hozzá a villanyszerelő.

Ha a szakmákat nézzük, akkor a legkevésbé az ácsokkal, a bádogosokkal és a burkolókkal voltak elégedettek az építtetők. – Amióta a sziloplasztot és a popszegecset feltalálták, azóta már szinte mindenki bádogos – mondta mosolyogva Szabó Tamás bádogosmester. Hozzátette: régen a kontár az volt, aki ugyan tanulta a szakmát, csak nem volt róla papírja. Ma viszont már sokuknak semmiféle gyakorlati tapasztalata nincs, de dolgozik a szakmában. – Úgy látom, hogy sokaknál hiányzik a szaktudás, de főleg a lelkiismeret és az odafigyelés, és ez rengeteg baj okozója a szakmában – jegyezte meg Szabó Tamás, aki több évtizede dolgozik szakmájában.

A friss kutatásból az is kiderül, hogy a gépészekre, a víz- és gázszerelőkre, valamint a villanyszerelők többségére nem volt panasz a megrendelők részéről. A válaszadók 49 százaléka szerint ugyanakkor rossz irányba mennek a dolgok, magasak az alapanyagárak és a munkadíjak is. Ennek ellenére minden negyedik válaszadó javulást vár a következő években.



Fotó: Lang Róbert

Kristóf Katalin: – Szerencsére a férjem kőműves, és sok mindent meg tud csinálni, de nálunk, Szulokban nincs helyben például villany- vagy vízszerelő. Sajnos van rossz tapasztalatunk is: fürdőszobát újítottunk fel, majd a munka végeztével fél év múlva újra kellett kezdeni mindent, mert a csövek alatt folyt a víz. Ez a malőr több százezer forint pluszköltséget jelentett.



Török István: – Sok mindent magam csinálok meg a ház körül. Nem egy szaki akart már átverni, amikor a fiam házát építettük: ötször annyit akart kérni, mint egy másik szerelő. Ha szükséges, próbálok az ismeretségi körben keresni szerelőket, kőművest, aki megbízható. Az nem baj, ha kicsit várni kell rá, de mikor egy év múlva sem ér oda, az nagyon bosszantó.



Pohner István: – A kisebb javításokat magam megcsinálom, vannak hozzá szerszámaim is. Nem várok a villanyszerelőre, egy tömítést, csapot ki tudok cserélni. 2017-ben, amikor a családi házamat felújítottam, keresték a munkát az iparosok, sorban álltak, és még alkudni is lehetett. Ma már, ahogy hallom, nagyon elszálltak az alapanyag- és a munkadíjárak is.