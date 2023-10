Az év első 9 hónapjában 8,3, szeptemberben pedig 36 százalékkal nőtt a K&H SZÉP kártya forgalom az előző év azonos időszakához képest. Emögött egyértelműen a hideg élelmiszer vásárlás áll, hiszen szeptemberben már a teljes költések közel harmadát ez tette ki. Emellett a kártyabirtokosoknak minden eddiginél egyszerűbb dolguk van a juttatás felhasználására, ugyanis folyamatosan bővül az elfogadóhelyek köre: a K&H SZÉP kártya elfogadóhelyek száma átlépte a 41 ezret. Az előző év szeptemberéhez képest 6,5 százalékkal növekedett a K&H SZÉP kártya elfogadóhelyek száma, így ezzel országos szinten átlépte a 41 ezret. Eközben hasonló mértékben, 6 százalékkal emelkedett az új főkártyabirtokosok száma is. Egyértelműen látható tehát a kereslet erősödése a kereskedők, szolgáltatók, vendéglátóipari egységek, illetve a felhasználók oldaláról is. Sőt, a munkáltatók is egyre nagyobb mértékben használják a juttatási formát, ugyanis egy év alatt 14,5 százalékkal növekedett a kártyákon jóváírt összeg.

Többet költünk SZÉP kártyával…

Az intenzívebb felhasználás a forgalomban is megmutatkozik. A K&H SZÉP kártyával elköltött összeg 8,3 százalékkal emelkedett az év első 9 hónapjában a tavalyi évhez képest, míg ha csak a szeptemberi forgalmat nézzük, a növekedés 36 százalék 2022 azonos hónapjához viszonyítva.

…és többet élelmiszerre is

Ezzel együtt az élelmiszer-vásárlásra fordított költések aránya is növekszik. Most szeptemberben a teljes K&H SZÉP kártya forgalom 31,5 százalékát fordították hideg élelemiszer vásárlásra, míg a megelőző hónapban 23,6 százalékát