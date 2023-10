Kate új funkciója a hazai pénzügyi szektorban előzmény nélküli, innovatív megoldás, amely jelentősen megkönnyíti az ügyfelek pénzügyeinek intézését – hangzott el a K&H mai sajtóbeszélgetésén.

„A K&H mobilbankjában a hazai pénzügyi szektorban elsőként vezeti be a hangalapú utasításra történő digitális forintátutalást” – jelentette be Király Andrea, a K&H lakossági banki üzletágának vezetője egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen. A K&H 2022 novemberében mutatta be Kate-et, a digitális pénzügyi asszisztenst, aki nagymértékben segíti a bank és a biztosító ügyfeleit a kényelmes és gyors ügyintézésben. „Immár nem csupán a bank és a biztosító költözött be félmillió ügyfelünk zsebébe, de egy valódi pénzügyi asszisztens is, aki nyitvatartástól és szünnaptól függetlenül, folyamatosan rendelkezésükre áll, segítségükre van” – tette hozzá a banki vezető. Király Andrea elmondta: néhány további funkció is beépül a mobilbankba, így például automatikusan feltölthető a hitelkártya, könnyen elérhetők és letölthetők a bankszámlakivonatok és egy mozdulattal megtekinthetők, másolhatók és megoszthatók a számlaadatok.

Egy pénzösszeg átutalását az ügyfelek szóban vagy chat formájában is kezdeményezhetik – az előre rögzített partnerek számláira. Az ügyfél például bemondja a mobilbankban, hogy „Kate, utalj anyunak tízezret!”. A digitális pénzügyi asszisztens értelmezi a szóbeli utasítást – ha szükséges, további tisztázó kérdéseket tesz fel –, majd a képernyőn összefoglalja az utalással kapcsolatos legfontosabb információkat: a küldő és a fogadó számlaszámát, valamint az átutalandó összeget. Az utalást kezdeményező ügyfél ekkor ellenőrizheti a megadott paramétereket, és ha mindent rendben talál, megerősítheti utalási szándékát. Mindez pár pillanatot vesz igénybe, így gyors, kényelmes és biztonságos.

Újabb lépés a szuperapp irányába

A K&H 2023 júniusában új mobilbanki applikációra cserélte le tíz éve bevezetett, és folyamatosan frissített mobilbankját. A nyáron útjára indított új K&H mobilbank nem csak friss és könnyen áttekinthető dizájnt hozott, de új informatikai architektúrát is kapott. Ezzel teremtették meg a lehetőségét annak, hogy a már több, mint 60 funkció száma tovább gyarapodjon. A cél egy valódi szuperapplikáció, amely mindent tud, amivel szinte minden pénzügy – és még nagyon sok más – elintézhető.

„A hangalapú utasítással indított forintátutalás mérföldkő a mesterséges intelligencián alapuló digitális pénzügyi asszisztensek hazai alkalmazása terén” – jelentette ki Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője. Hozzátette: a K&H digitális pénzügyi asszisztensének új funkciója jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló megoldások milyen változásokat hoznak az emberek és a pénzügyi szektor életébe. „Szintet léptünk az ügyfélélmény (UX) és a könnyen kezelhető felhasználói felület (UI) terén” – tette hozzá az innovációs szakember. A korábbi hónapok tesztüzemmódjának visszajelzései is azt mutatják, hogy az ügyfelek elégedettek az új megoldással, bíznak benne és használni fogják.

K&H szeptember elején ezer fős, az aktív korú lakosságra reprezentatív véleménykutatás formájában vizsgálta, hogyan viszonyulnak a magyarok a mesterséges intelligenciához. A „K&H szeretjük-e az MI-t?" kutatásból kiderül, hogy aktív korú lakosság háromnegyede úgy érzékeli, hogy már találkozott ilyen alapú szolgáltatással. Majdnem felük chatelt már, negyedük beszélt is MI-val, a pénzügyi szolgáltatások kapcsán a felnőtt lakosság több mint negyede állítja, hogy használta. Általánosan elmondható, hogy ez a technológia a fiatalokhoz, a magasabb végzettséggel, valamint jövedelemmel rendelkezőkhöz inkább elért már.