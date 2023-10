Az áruházlánc legújabb akciójának köszönhetően tartósan csökkenti a magyar friss baromfihúsok nagy részének árát, ami egyes termékek estében akár a 10 százalékot is felülmúlhatja. Így olyan, a hazai háztartásokban kedvelt húsokért kell kevesebbet fizetni, mint a pulykamell, a pulykacombfilé, a pulykaszárny, a pulykanyak, a pulykazúza, a pulykamáj, a pulyka darálthús, a csirkemáj, a csirkenyak, a csirkezúza, a csirke levescsomag, a csirke alsó- és felsőcomb, a csirkecombfilé, a kacsacomb és a kacsamellfilé, de a GMO-mentes baromfitermékek is olcsóbbak lesznek.

„Vállalatunk elkötelezett amellett, hogy a magyar gazdaság egyik meghatározó motorjaként élen járjon az magyar termékek népszerűsítésében és az élelmiszer-infláció letörésében. Az idei év során számos lépést tettünk már, amellyel mérsékelni tudtuk a magyar emberek kiadásait és külön figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon elérhető kedvezményeket azonnal továbbadjuk vásárlóinknak. Legújabb intézkedésünknek köszönhetően most 30 magyar baromfitermék fogyasztói árát csökkentjük tartósan, amelyek a magyar konyha egyik alapját jelentik, és szinte minden vásárló kosarába bekerülnek. Árcsökkentési programunkat a jövőben is folytatjuk és továbbra is azon dolgozunk, hogy a legjobb árakat és kiváló minőségű termékeket biztosíthassunk a hozzánk betérőknek” – mondta Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető.

A Lidl mindent megtesz annak érdekében, hogy az árérzékeny fogyasztók számára valódi árelőnyt biztosítson. A vállalat év elején az elsők között indította el tartós árcsökkentési programját, melynek keretében már több mint 500 termék ára mérséklődött. A hétről-hétre megújuló akcióin felül az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít vásárlói számára. A „Többet adunk” akciók keretében a kötelezően előírt 15% helyett 20-50%-os kedvezménnyel segíti a magyar családokat kiadásaik mérséklésében. A diszkontlánc digitális hűségprogramjának köszönhetően a Lidl Plus applikáció felhasználói hetente további 10-12 kedvezményre jogosító kuponnal és egyéb kedvezményekkel csökkenthetik bevásárlásaikat.