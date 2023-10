– Visszaesés tapasztalható az ágazatban, most kevesebb a vásárlónk, mint tavaly ilyenkor, de a legfontosabb építőanyagok iránt van érdeklődés – hangsúlyozta ifj. Sipos Zoltán, a kaposvári Kapos-Épker Kft. kereskedelmi vezetője. – Szerintem a korábbinál kevesebb családi házat építenek a térségünkben, nálunk nagyjából 40 százalékkal esett vissza a tégla- és cserépforgalom. Sok helyi és környékbeli településen élő család viszont tovább szeretné folytatni a lakásfelújítást, így a külső hőszigeteléshez a hungarocellen, a ragasztón és az üvegszöveten kívül színvakolatra is szükségük van, míg a tetőszigetelésnél üveg-, illetve kőzetgyapot kell. Aki teheti, korszerűsít, mivel ezzel hosszabb távon pénzt takaríthat meg.

Az 1995-ben alapított építőanyag-kereskedelemre szakosodott vállalkozás 31 dolgozót foglalkoztat, évente több mint tízezer vásárlást tartanak számon, s csaknem 30 fajta nagy termékcsoportot forgalmaznak. Ifj. Sipos Zoltán szerint az építőanyag-kereskedelemben újabb áremelkedésre lehet számítani. November elsejétől például a tíz centi vastag hungarocell négyzetmétere tíz százalékkal nő, s azt a téglát, amely pillanatnyilag csaknem 690 forintba kerül, néhány héten belül már közel 790 forintért adják. A Kapos-Épker Kft. kereskedelmi vezetője szerint az építőipari termelés csökkenése a következő hónapokban folytatódhat.

Csomós Tibor, a kaposvári Profi Tető Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: egyre kisebb a tetőépítés és -felújítás iránti érdeklődés Somogyban, érezni lehet a visszaesést. Az utóbbi időben jelentősen megdrágultak a tetőfedőanyagok, így többek közt a tetőcserepek, a hőszigetelő anyagok és a fémlemez-fedések. Az ügyvezető a jövő év első felében stagnálásra számít az építőiparban.

– Nekünk 2022 rekordév volt, idén még jó a helyzet, de ez azzal magyarázható, hogy több tavalyról áthúzódó munkánk van – mondta Jezerniczky Zoltán, a kaposvári MÉJE Építőipari Kft. ügyvezetője. – Alapvetően út- és közműépítéssel foglalkozunk, 20 alkalmazottunk van, de az alvállalkozókkal együtt majdnem százan dolgozunk.

Pillanatnyilag hat beruházásban vesznek részt, részben külterületi, illetve kerékpárutak építését végzik. Az ügyvezető kiemelte: ha a jövő év elején kevés megrendelésük lesz, elképzelhető, hogy saját beruházásban egy csarnokot építenek maguknak, ami hónapokra leköti a csapatukat.

Jezerniczky Zoltán érdeklődésünkre azt is elmondta: eközben több környékbeli projektre jelentkeznek, így a baranyai szállodai fejlesztésen kívül a somogyi üzemcsarnok-építkezésekben is részt kívánnak venni. A kaposvári cég eddig alapvetően helyben, illetve Tolnában dolgozott, ám ha a helyzet úgy alakul, bővítik a kört, és a Balaton északi partján is munkát vállalnak. A vállalkozás 2022-ben 1,4 milliárd forint bevétellel zárt, 2023-ban nagyjából 1 milliárd forinttal számolnak. Az ügyvezető szerint az építőiparban a 2024-es év a talpon maradásról szól.

Kínlódik a kőműves és a burkoló

Felemás tapasztalataik vannak a szakembereknek az építőipar jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Pandurics Richárd villanyszerelő lapunknak elmondta, szinte megállás nélkül, folyamatosan dolgoznak cégeknek és magánszemélyeknek is. A megrendeléseik száma nem esett vissza, azonban ismer olyan villanyszerelőt, aki visszaadta már a vállalkozását és külföldön próbál szerencsét. Pandurics Richárd hozzátette, többe kerülnek az alapanyagok, de sokan nem engednek a minőségből, és a drágább kapcsolót, lámpát vásárolják meg.

Antus János burkoló már nem ennyire szerencsés. A szakember érdeklődésünkre elmondta, sajnos nincsenek nagyobb beruházások, ezért jóval kevesebb munkájuk van. – A melegburkolás helyzete katasztrofális – emelte ki Antus János. – Gyakorlatilag máról holnapra élünk. Az év végéig összesen kettő megrendelésem van, pár évvel ezelőtt pedig ilyenkor már el sem tudtam vállalni új feladatot, annyi lekötött munkám volt. A hidegburkolás területén kicsit jobb a helyzet, de a magas árak miatt ott is visszaesett a beruházások száma – tette hozzá a burkoló.

Kósz Lajos kőműves is hasonlóan vélekedett. A szakember érdeklődésünkre elmondta, sokba kerülnek az alapanyagok, emiatt többen is úgy döntenek, nem vágnak bele nagyobb építkezésbe, sőt még a sürgős munkákat is halogatják. Kósz Lajos hozzátette, kevés új munkája van, inkább már csak a régebbi kuncsaftoknak dolgozik.