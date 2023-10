A somogyi gazdálkodók életét is megkeserítik a rágcsálók, a NÉBIH folyamatosan ellenőrzi a gazdákat, hiszen a nem megfelelő védekezés súlyos károkat okozhat a természeti környezetben, veszélyeztetheti a ragadozómadár-állományt és a különböző vadfajokat is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ösztönzi a kisrágcsálók irtását, weboldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy egy NÉBIH határozatának értelmében július végétől egészen november 26-ig használható az úgynevezett Pocok Tox MAX rágcsálóirtó készítmény szükséghelyzetben. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szakemberei úgy látják, éppen a nagyüzemi gazdálkodás miatt csökkent vagy éppen szűnt meg a pockok elleni természetes védekezési lehetőség, így már csak a veszélyes kemikáliák maradtak.

– Az agrárgazdálkodók a saját fejükre hozzák a bajt a nem ökológiai szemléletű és nem megfelelő gazdálkodással, például a ragadozó madaraknak is költőhelyet biztosító mezővédő erdősávok felszámolásával – vélekedett Orbán Zoltán, az MME szóvivője. – Persze „érthető”, mivel erre ösztönzi őket a területalapú támogatás rendszere. Ám ha nem akarjuk kockáztatni a lakosság egészségét és az élelmiszer-biztonságot, akkor nincs más választásunk, mint visszatérni a természetkímélő gazdálkodáshoz. Nagyon egyszerű eszközökkel és módszerekkel meg lehetne ezt tenni, például azzal, hogy csak a területe 80 százalékát műveli, a szegélyeket meghagyja, mezővédő erdősávokat telepít, ahova vissza tud települni az állatvilág, köztük a kártevőirtó élőlények is. Ennek ma még inkább az ellentéte tapasztalható, tette hozzá, de megjegyezte azt is, hogy amikor egy olyan periódusba ér a pocokállomány, mint a jelenlegi, vagyis túlszaporodik, a területen élő vagy ősszel ide érkező ragadozó madarak körében gyorsan terjed erről az információ és természetes módon segítik ezek a fajok a pockok túlszaporodásának szabályozását.

Kék vércse hím mezei pocok zsákmánnyal. Ilyenkor naponta több tucat is szerepel a vércse fiókák étlapján (Fotó: Lóki Csaba)

Csakhogy, ha a madaraknak – például a vörös vércsének – sincs olyan terület, ahol fészket tudna rakni, a pockokat sem tudják folyamatosan gyéríteni.

Meglehetősen szapora rágcsálóról van szó, Orbán Zoltántól megtudtuk: egy pocokkölyök a születése után már két hónapon belül saját kölyköket nevelhet, évente pedig 4-5 vagy több almot képes vetni. Ez az egyik oka annak, hogy a kisrágcsálók állománya évtizedenként két-három alkalommal felfut, ez a természetes jelenség Somogyban is jelentkezik.