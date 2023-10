A nyári napokon többször is ki lehetett volna tenni a „megtelt” táblát Balatonlellén. Ezt a kúrtaxa bevételek is jól tükrözik. Kenéz István polgármester elmondta, az idegenforgalmi adó díját 450-ről 500 forintra emelték éjszakánként. Úgy számoltak, hogy a három hónap alatt 110 millió forint lesz a bevételük, azonban 156 milliót tudtak elkönyvelni. Kenéz István hozzátette, a jó idő miatt még egészen szeptember közepéig voltak turisták a városban.

A szomszédos Balatonboglárt is nagyon sokan keresték fel a nyáron. Az idén megnyílt magasösvény 150 ezer látogatót vonzott augusztus végéig, és majdnem ugyanennyien voltak a gömbkilátóban is, ami hat százalékkal több mint egy évvel korábban. Mészáros Miklós, a település vezetője lapunknak elmondta, a nyári hónapokban pontosan 129 ezer 136 vendégéjszakát töltöttek el a városban, ez több mint 69 millió forintos adóbevételt jelentett az önkormányzatnak. Mészáros Miklós arról is beszélt, hogy a parkolásból 102 millió forint bevétele lett a településnek a nyár végéig. Ebből, ha a működési költséget levonják, bruttó 80 millió forinttal gazdagodtak. – Bőségesen megtérült az a parkolási rendszer, amit 56 millió forintért építettünk ki – hangsúlyozta a balatonboglári polgármester.

Fonyódon valamelyest kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a turisták idén nyáron, de így is több idegenforgalmi adóbevételük lett, mint a korábbi években. Tavaly ugyanis öt év után a napi 400-ról 500 forintra emelték meg a kúrtaxa díját. – A három hónap alatt 92 ezer vendég­éjszakát regisztráltunk, ez 46 millió forintot jelent az önkormányzatnak – mondta Hidvégi József, a város vezetője. – A bevételt idegenforgalmi fejlesztésekre, virágosításra, faültetésre fordítjuk. Minden ősszel 100 facsemetével gazdagodik a város – tette hozzá a polgármester.

A balatoni régió települései közül Siófok lett az első júniusban és júliusban, ahol összesen 462 ezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták. A két hónap alatt több mint 250 millió forint adóbevétellel gyarapodott a város.

A gasztronómiára és az aktív turizmusra is építenek

A szokatlanul meleg időjárás még az elmúlt héten hétköznap is többeket csalt ki a Balaton partjára. A szegedi Molnár Attila és családja is kiélvezte a nyárias időjárást Balatonbogláron. Lapunknak elmondták, hogy amikor csak tehetik, családostól a Balatonnál töltik szabad­idejüket.

A még nyitva lévő büfék, éttermek teraszain is sok vendég fogyasztott. Tóth Zoltán, az egyik boglári büfé tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, erős nyarat zártak és a szeptember is kiemelkedő hónap volt. Hozzátette, amíg az időjárás engedi, addig várják a vendégeket. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke megkeresésünkre elmondta, ősszel is nagyon sok programmal készülnek a balatoni települések. A legtöbb helyen a gasztronómiára és az aktív turizmusra építik fel a kínálatukat. Fekete Tamás kiemelte, a bringások több mint 800 kilométer kijelölt útvonalon tekerhetnek a tó környékén.