Két nagy csokor krizantémot vásárolt a temetőbe Sziládi Józsefné.

– Ilyenkor nem nézzük az árát – mondta karján a csokrokkal. – Kaspóm van, és művirágot is beszereztem, mert nem tudom, hogy esős lesz-e az idő.

A koszorúkat nézegette Szabados Péterné, aki négyet is vásárol majd halottak napjára.

– A tavalyihoz hasonlítjuk az árakat, de azt is figyelembe kell venni, hogy mi munka van a koszorúkban – mondta, miközben a 2500-tól 5000-ig terjedő árakat is felmérte.

A finisben az élő virág a legkeresettebb, de érezhető, hogy évről évre csökken a kereslet, állapította meg Cseh Anita virágboltos, aki 29 éve van a szakmában. Úgy becsülte, hogy 30 százalékkal mentek fel az árak a tavalyihoz képest. A belvárosi virágüzletekben ezer forintot kérnek egy szál krizantémért, ez mindenütt változatlan, mert a legtöbben ugyanattól a beszállítótól kapják. Koszorúk és kis tálak vannak már két-három ezer forintért is, a nagyobb tűzött koszorúkért hat-hétezer forintot kérnek. A legtöbb helyen gazdag a kínálat, a sírcsokroktól, a kis díszektől a tartósabbakig.

Fotók: Muzslay Péter

– Sok vevőnek nem mindegy, hogy több ezer forintért rendel élő virágot, ami elhervad, ezért inkább beruháznak egy koszorúba, talán olcsóbban is jönnek ki, mert az élő virág nagyon drága – mondta Ladányi Ildikó. Nála száraz díszek már 1500 forinttól vannak, mérettől, alapanyagtól és összetételtől függően nincs felső határ. A mohásakat viszik a legjobban, a tobozt nem nagyon keresik, de a tűzött sírdíszek is népszerűek.

Mindent az utolsó pillanatra hagynak az emberek, és élő virágot csak óvatosan rendelnek, mondta Nyitrai Krisztina. Az ő üzletében a selyemvirágok és a kézműves, maradandó temetői díszek dominálnak. A fenyős tálakhoz kerámiák, angyalkák és mécsesek társulnak. Mécses 350 forinttól terjedő áron kapható három-négyezer forintig.

A Keleti temető környékén már hétfőn alig lehetett parkolni, araszolt a kocsisor, és sok nyugdíjas már délelőtt megkezdte a temetőlátogatást. A temető melletti kertészetben 490 forinttól 5500 forintig terjedő áron vehető krizantém vágott, cserepes, csokros formában, mindenféle színben és méretben. Ők könnyebb helyzetben vannak, mert termelői áron kínálhatják az árujukat, mondta Venczel Nóra. A krizantém mellett árvácskát, koszorúkat és kisebb mennyiségben temetői díszeket adnak el, ők eddig nagyobb forgalmat érzékeltek, mint tavaly.