Idén a pénzintézetek is felkészültek a Black Friday néven elterjedt, de valójában már rég nem csak egy péntek erejéig tartó év végi nagy leárazásokra.

A CIB, a Raiffeisen és az UniCredit Bank is jóváírási akciókat hirdetett, ami röviden annyit tesz, hogy meghatározott összegű hitelfelvételnél akár több tízezer forintot is jóváírnak a kölcsönfelvevő bankszámláján.

Az akcióhoz várhatóan további bankok is csatlakoznak, de a népszerű vásárlási szezonban nemcsak a választott terméket, hanem a pénzintézetek ajánlatait is tanácsos összehasonlítani, mert nem mindig a legakciósabb a legkedvezőbb is egyben.

A CIB Bank például minimum 1 millió forintos személyi kölcsön felvétele után 100 ezer forint jóváírást teljesít a hitelfelvevő CIB Banknál vezetett bankszámlájára, ha az igénylés az erre kijelölt banki weboldalon történik a promóció feltételeinek megfelelően 2023. november 13-26. között.

A Raiffeisen Bank 1 havi törlesztőrészletnek megfelelő összeget (de maximum 50 ezer forintot) ír jóvá a feltételeket teljesítő igénylőknek, szintén legalább 1 millió forintos kölcsönösszeg felvétele esetén, ha az igénylés 2023. november 16-30. között történik.

Az UniCredit Bank két akciója összevonásra kerülhet a 2023. november 20-december 3. közötti akciós időszakban, ugyanis a már régebben futó cashback akció 50 ezer forintos pénzvisszatérítése a Black Friday időszakban extra 30 ezer forintos jóváírással egészül ki. Így összesen 80 ezer forintot kaphatnak vissza az akciós feltételeket teljesítő, legalább 5 millió forintos személyi kölcsönt igénylők.



Ugyanakkor olyan személyi kölcsön akciót is találunk az év ezen időszakában, amikor vásárlási utalványt kaphatnak az akciós feltételeknek megfelelő hiteligénylők. Nem kizárt, hogy a következő napokban és hetekben több bank is akciókat hirdet majd a vásárlási szezonban igen népszerű személyi kölcsön termékeire.



Egy jó választással sok pénz maradhat a zsebünkben



Jelenleg egy 2 millió forintos személyi kölcsön esetében a havi törlesztőrészlet 7 éves futamidőre nézve a legolcsóbb ajánlatoknál 37 ezer forint körül alakul, míg egy drágább konstrukciónál akár 48 ezer forint is lehet. A teljes visszafizetendő összegben pedig több mint 900 ezer forint különbség is mutatkozhat a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat között. Érdemes tehát összehasonlítani az ajánlatokat, ha kölcsönre van szükség a vásárláshoz.