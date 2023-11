Somogy – Három telephelyünkön csaknem százan vagyunk és a munkatársak közel 30 százaléka 55 év feletti – mondta Seres László, a barcsi Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója. – A munkatársak zöme legalább 10–15 éve nálunk dolgozik.

Szerinte a viszonylag magas céges átlagéletkor oka, hogy a piacon alig van frissen végzett fiatal szakember. Seres László hangsúlyozta: részben a tapasztalat és a megbízhatóság szól az idősek foglalkoztatása mellett. Ők folyamatosan bejárnak dolgozni és az ifjú, kevés gyakorlattal rendelkező kollégák betanításában is segítenek. Jelenleg nyolc nyugdíjast alkalmaznak, forgácsoló, lakatos és hegesztő is van köztük, az egyik dolgozó 68 éves, a legidősebb 72.

Kovács Márió, az egyik kaposvári márkakereskedés vezetője szerint az idősebbek gyakran nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, tudják, hogy miként kell hatékonyan kommunikálni. A fiatalok zöme viszont jártasabb a digitális világban. Náluk most egy nyugdíjas pénztáros és öt 55 feletti autószerelő, illetve munkafelvételis alkotja a közösséget.

– Általában nem a kortól függ, hogy valaki hogyan dolgozik, s milyen teljesítményt nyújt – hangsúlyozta Budai Mónika, a Kaposvári Videoton HR-vezetője. Somogyban 749 munkatársat foglalkoztatnak, a kaposvári gyárban 613 dolgozóból 118 az ötvenöt év feletti, Marcaliban 136 munkatárs közül 22 férfi, nő tartozik ebbe a korcsoportba. Összesen 22 nyugdíjast is foglalkoztatnak, valamennyit a vármegyeszékhelyen. Náluk nagyjából 40 év a vállalati átlagéletkor.

Csizmadia Gábor, a VOSZ somogyi elnöke közölte: a 65 év feletti korosztály foglalkoztatását szervezetük egyik tagja, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet jelentősen segíti. – Somogyban jelenleg 1024 tagja van a szövetkezetnek, 2022 azonos időszakához képest tíz százalékkal több nyugdíjas döntött önkéntesen a munkavégzés mellett – közölte.



Sokat számít az elkötelezettség Csizmadia Gábor, a VOSZ somogyi elnöke szerint egyre több somogyi vállalkozásban felismerik, hogy érdemes idősebb vagy épp nyugdíjas kollégákat foglalkoztatni. – A nyugdíjhoz közeledő dolgozónak olyan szakképesítésük, rutinjuk van, amit a cégek értékelnek – hangsúlyozta Csizmadia Gábor. – Ugyancsak sokat számíthat a lojalitás, az elkötelezettség vagy épp a kiszámíthatóság. A nyugdíjasokat az idén a kiskereskedelem, a vendéglátás, a takarítás területén foglalkoztatták, s villanyszerelő, festő, karbantartó, fejlesztőmérnök és könyvelő is dolgozik.

Arról is szólt, hogy a mostani évi nagyjából 50 ezerről csaknem 80 ezerre nőhet a nyugdíjba vonulók száma évente országosan, ezért munkaerő-utánpótlásra állandóan szüksége van a kkv-szektornak éppúgy, mint a nagyvállalatoknak. Az elnök abban bízik, hogy egyre több somogyi cégnél mentorként is alkalmazzák az idősebb munkavállalókat. Nyugat-Európában erre már több példa van.





Fotóill.: Lang R.