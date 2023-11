– Győrben nyitottunk egy irodát, és tervezzük, hogy somogyaszalói telephelyünk mellett ott is kialakítunk egy újabbat – jegyezte meg az ügyvezető.

Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében elmondta: tizenhatodik alkalommal készült el a Top 100-as kiadvány. – Mindannyian vágyunk a valóságot tükröző számadatokra a világgazdaság bizonytalanságának közepette – emelte ki az elnök.

– Nem a leg­okosabb, legügyesebb, legerősebb éli túl a nehéz időszakokat, hanem akik a leggyorsabban alkalmazkodnak – mondta el Hollósy Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, a Kométa 99 Zrt. ügyvezetője helyettese. Hozzátette azt is, hogy a vármegye mindig is híres volt az összefogásról, amelyre a jövőben is szükség lesz. – Akkor leszünk versenyképesek, ha a növénytermesztés, az állattenyésztés és a feldolgozóipar egymásra épül, és nem alapanyagot exportálunk. Ebben segíthet a jövő évben induló vidékfejlesztési program – emelte ki Hollósy Tibor.

Háború, válság és infláció

Koltainé Magyar Zsuzsanna, NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatója előadásában kiemelte: a somogyi vállalkozásoknak 2022-ben meg kellett küzdeniük az orosz–ukrán háború okozta kihívásokkal, az energiaválsággal, a magas inflációval.

– 2022-ben a Top 100-as listára 2,743 milliárd forinttal lehetett bekerülni és az első tíz helyen nem történt változás – jegyezte meg az igazgató. Hozzátette: a listán szereplő cégeknél 1,7 százalékkal nőtt a foglalkoztatottság, és 12,7 százalékkal a bérek is növekedtek. A Top 100 somogyi cégek összbevétele 2475 milliárd forint lett, csaknem négyszázmillióval több, mint 2021-ben.

– Nem könnyű a mai világban olyan formát találni, amely üzeneteket hordoz úgy, hogy a tradíciókat is megtartja, ezért is fontos ez a kiadvány. Állja a digitális versenyt, de nem szakad el a gyökerektől – hangsúlyozta Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője. Köszönetet mondott a NAV-nak, az iparkamarának és az agrárkamarának, hogy a vármegye gazdaságát valós számokban mutathattuk be.

A rendezvényt Lovász Márta kaposvári divattervező divatbemutatója színesítette. A hölgyvendégek a modellektől egy-egy szál vörös ró­zsát kaptak ajándékba.