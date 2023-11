2015-ben kezdődött az Út a munkaerőpiacra program, és nyolc év alatt 12,9 milliárd forintot költöttek főként bértámogatásra, de képzésekre, lakhatási és vállalkozóvá válási támogatásra is jutott a támogatásból. Összesen 10587 somogyi álláskeresőt vontak be a programba, főként pályakezdőket, tartósan munkanélkülieket, közfoglalkoztatottakat, 50 éven felülieket, és a gyesről, gyedről visszatérőket segítették. Az Ifjúsági garanciaprogramban 9,3 milliárd forinttal támogatták a 25 év alattiak elhelyezkedését, ennek keretében összesen 8515 somogyi fiatalt támogattak. Mindkét program értékelését elvégezték egy szerdai rendezvényen. Nagy eredmény, hogy a támogatottak mintegy 60 százalékát 180 nap múlva is tovább foglalkoztatták.

– Somogy ugyan a középkategóriában van, de lényegesen javult a foglalkoztatás helyzete – mondta Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. – Miután a területfejlesztés és a területi közigazgatás egy tárca alá fog tartozni, elhangzott, hogy felkészül a felzárkóztatásra a Dél-Dunántúl, vagyis az új beruházások tovább növelik majd a foglalkoztatást.

Az elmúlt 20 év legjobb adata a 2023 októberi, mert a 10475 álláskeresővel soha nem volt még ilyen alacsony az álláskeresők száma Somogyban, számolt be róla Neszményi Zsolt főispán. Van még hova nyúlni tartalékért, mert az országban 250 ezer tartósan regisztrált munkanélküli, és az inaktívak közül sokan vannak „radar alatt”, hangsúlyozta Czomba Sándor. Ezzel együtt hazánkban 80 százalék felett van a foglalkoztatási ráta, a 22. helyről a 8.-ra kúsztunk fel az EU-ban. Mindezt a válság ellenére, mert a munkáltatók is igyekeztek megtartani a dolgozókat, hiszen tudták, hogy nehezen találnak majd új munkásokat.

Vendégmunkásokra szükség van

Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kitért a vendégmunkások tevékenységét szabályozó új idegenrendészeti törvényre, ezután Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Önkormányzat elnöke a párhuzamosan futó foglalkoztatási paktum sikerét említette meg. Vendégmunkásokra szükség van, hogy a magyar gazdaság lendülete ne törjön meg, de a Czomba Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai munkáltatók többsége magyar munkaerőt keres, csak nem mindig talál. Jelenleg 120 ezer külföldi munkavállaló dolgozik az országban, ebből 50 ezren ukránok és szerbek, vietnámiak 13 ezren és a Fülöp-szigetekiek 10 ezeren vannak. Harmadik országbeliek azonban csak meghatározott céllal és ideig tartózkodhatnak nálunk, ezzel védik a magyar munkaerőpiacot, de nem fékezik a beruházásokat. A minősített munkaerőkölcsönzés szigorítását is tervezik, ezer főben szabják meg a limitet, de ennek fele magyar kell legyen.